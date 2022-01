Grêmio De olho no Gauchão, grupo de transição do Grêmio tem mais um dia de trabalho intenso

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Atletas do Tricolor gaúcho voltam ao gramado neste domingo para mais uma sessão de trabalho. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio)

A manhã deste sábado (8) foi de atividade intensa para o Grupo de Transição do Grêmio no centro de treinamentos do clube em Eldorado do Sul (Região Metropolitana). O foco é a disputa do Campeonato Gaúcho de 2022, que começa no próximo dia 22 (sábado), com o Tricolor recebendo o Caxias na Arena em horário a confirmar.

Desde a reapresentação dos atletas, já são seis dias de trabalho em dois turnos, com exercícios de força na academia e sessões técnicas e táticas no gramado. Após o aquecimento orientado pelo preparador físico Bruno Verri, os jogadores passaram ao trabalho em campo reduzido pela metade.

Posicionamento e pressão

Dividido em duas equipes e ainda sem indicativo de um time titular, o elenco passou por preparativos com prioridade no ajuste de posicionamento e tomada de decisão para pressionar a posse de bola do adversário. Quando o controle era retomado pelo adversário, a rápida transição ofensiva tinha que ser executada até a finalização a gol.

Lopes parou o trabalho por diversas vezes, a fim de orientar a melhor decisão a ser tomada por seus comandados. Por fim, alguns atletas encerraram o turno de trabalho com atividades de finalização de cabeça após os cruzamentos realizados a partir das laterais do campo.

E a manhã deste domingo não será de folga. Novamente durante a amanhã, o Grupo de Transição realizará nova atividade, encerrando assim a primeira semana de treinamentos.

