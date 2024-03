Política Dados de vacinação de 7 pessoas teriam sido forjados; relembre

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Inquérito concluiu que ex-presidente e auxiliares dele foram responsáveis pela inclusão de informações falsas no sistema ConecteSUS. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) indiciou nessa terça-feira (19) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 16 pessoas por um esquema de falsificação de cartões de vacina. Segundo os investigadores, o grupo incluiu informações falsas em um sistema do Ministério da Saúde, para beneficiar o ex-presidente, parentes e auxiliares dele.

A investigação veio a público em maio de 2023, quando a PF deflagrou uma operação para cumprir 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão, contra investigados. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Com o indiciamento, o processo segue para análise do Ministério Público Federal (MPF), que vai decidir se apresenta ou não denúncia contra os indiciados.

Relembre os principais pontos da investigação:

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das milícias digitais.

Segundo as investigações, um grupo ligado a Bolsonaro inseriu informações falsas no ConecteSUS para obter vantagens ilícitas.

O objetivo do esquema era obter certificados de vacinação contra a covid.

A PF identificou que as informações falsas foram colocadas nos sistemas do Ministério da Saúde poucos dias antes de Bolsonaro viajar para os Estados Unidos, em dezembro de 2022. O ex-presidente afirma que não se vacinou contra a doença.

À época, os Estados Unidos exigiam comprovante de imunização contra a covid para que estrangeiros entrem no país.

Detalhes

De acordo com o inquérito, foram forjados dados de vacinação de pelo menos sete pessoas. São elas:

* O ex-presidente Jair Bolsonaro;

* A filha de 12 anos de Bolsonaro;

* Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

* A mulher e as três filhas de Mauro Cid.

Esquema

As investigações afirmam que os dados falsos foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde em dezembro de 2022. Com isso, segundo a PF, os suspeitos conseguiram emitir certificados de vacinação para burlar restrições sanitárias.

A primeira tentativa de burlar o certificado de vacinação teria acontecido em novembro de 2021, de acordo com a investigação. À época, o coronel Mauro Cid queria obter um documento para a esposa, Gabriela Cid, conforme o inquérito.

Cid teria pedido ajuda para Luís Marcos dos Reis, sargento do Exército que integrava a equipe do coronel na Presidência da República. Reis, então, teria acionado o sobrinho Farley Vinicius Alcântara, que é médico, para conseguir o documento.

O sargento teria retornado para Cid um documento digitalizado de um cartão físico de vacinação, que possui o carimbo e assinatura de Farley. A dose teria sido aplicada em Cabeceiras (GO).

A PF verificou com o Ministério da Saúde que não há registros de aplicação de doses no nome da mulher de Cid na unidade de saúde de Cabeceiras.

Para inserir os dados no ConecteSUS, Cid teria pedido ajuda para o militar Eduardo Crespo Alves.

As investigações apontam que Crespo tentou fazer a operação no Rio de Janeiro, mas teve dificuldades, já que o lote que Farley havia informado no cartão de vacinação não havia sido distribuído ao estado, e o sistema do SUS entendeu como “fraude”.

Para contornar o problema, Cid e Reis teriam pedido a Farley um novo cartão de vacinação, em branco, para que eles conseguissem preencher com lotes de vacinas distribuídos no Rio de Janeiro.

Cid também teria acionado Ailton Gonçalves Moraes Barros para pedir ajuda e conseguir um cartão de vacinação emitido por Duque de Caxias (RJ).

Ailton teria feito uma conta na plataforma “Gov.Br” no nome da esposa de Cid. Depois, segundo a PF, os dados de vacinação foram inseridos no sistema com o intermédio do ex-vereador Marcello Moraes Siciliano.

Conforme as investigações, o sistema consta que os dados da esposa de Cid foram incluídos no sistema por Camila Paulino Alves Soares.

A PF descobriu também que os nomes de Mauro Cid e das três filhas dele aparecem como vacinadas em Duque de Caxias, o que causou estranheza, já que a família mora em Brasília.

Segundo a PF, os dados foram incluídos no sistema por João Carlos de Sousa Brecha, que era secretário municipal de Duque de Caxias, em dezembro de 2022.

De acordo com a PF, os dados de vacinação do ex-presidente foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde em Duque de Caxias, mesma cidade onde Cid teria conseguido o cartão de vacinação da esposa.

As investigações identificaram que os dados das doses do ex-presidente foram colocados no sistema por João Carlos de Sousa Brecha, secretário de Governo de Duque de Caxias.

Lembrando que Brecha foi identificado pela PF como responsável por preencher dados de vacinação de Cid e das filhas do coronel no sistema do SUS.

A PF descobriu que Brecha também fez a operação no nome da filha do ex-presidente.

Além disso, o inquérito identificou que Max Guilherme Machado de Moura e Sergio Rocha Cordeiro, nomeados seguranças de Bolsonaro em 26 de dezembro do ano passado, também apareciam no sistema do Ministério da Saúde como vacinados no mesmo local que Bolsonaro, em agosto e outubro de 2022.

Todos os dados teriam sido preenchidos por Brecha no dia 22 de dezembro de 2022, portanto, meses depois das supostas aplicações das vacinas.

No dia 27 de dezembro de 2022, a servidora Claudia Helena Acosta Rodrigues da Silva excluiu do sistema os dados de vacinação de Bolsonaro e da filha do ex-presidente, segundo o inquérito.

