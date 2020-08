Passados cinco meses desde o primeiro caso no Rio Grande do Sul, a pandemia de coronavírus segue avançando também em termos de abrangência geográfica, mas ainda não chegou a pelo menos 17 das 497 cidades gaúchas, o que representa cerca de 3% do total. É o que mostra o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde), divulgado nesta segunda-feira (17).

A lista inclui as pequenas Aceguá, Arroio do Padre, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Novo Xingu, Pedras Altas, Pinhal da Serra, Porto Vera Cruz, Putinga, Sete de Setembro, Tupanci do Sul e Ubiretama, localizadas em diferentes regiões do Estado.

De acordo com especialistas, a ausência de casos da doença pode ser atribuída a diferentes fatores. Dentre eles estão a baixa densidade demográfica do município, suas extensão e menor nível de interação entre os habitantes locais entre si e em relação a moradores de outras localidades.

Em âmbito estadual, a estatística atualizada contabiliza desde março 98.007 testes positivos de Covid-19 nas demais 480 cidades gaúchas – se excluídos os pacientes já recuperados, o contingente atual de infectados é de 10.112 (12%). Já o número de óbitos é de 2.744.

Porto Alegre ocupa de forma isolada o topo da tabela da pandemia no Rio Grande do Sul, com 10.753 casos confirmados desde o primeiro, oficializado no dia 10 de março. Destes, 526 tiveram desfecho fatal.

Em testes positivos, a vice-liderança é de Passo Fundo (4.821), tendo como terceira colocada Caxias do Sul (4.232). Em seguida constam Novo Hamburgo (3.508), São Leopoldo (3.439), Canoas (3.114), Bento Gonçalves (2.604), Lajeado (2.397), Gravataí (2.364), Alvorada (1.914), Rio Grande (1.804) e Cachoeirinha (1.691).

Já pelo critério de mortes, após a Capital aparecem Canoas (150), Novo Hamburgo (118), Viamão (111), Passo Fundo (99), Bento Gonçalves (92), São Leopoldo (91), Gravataí (82), Rio Grande (82),

Alvorada (81) e Caxias do Sul (73).

Tendas

Mais uma ação para reforço sobre os cuidados de prevenção ao coronavírus, na manhã desta segunda-feira a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) instalou 11 tendas sanitárias em diversos pontos de Porto Alegre, com apoio da BM (Brigada Militar), Exército, GM (Guarda Municipal) e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

As estruturas serão mantidas até o dia 31 de agosto, das 8h30min às 18h, disponibilizando serviços como verificação de temperatura, questionário epidemiológico e informações sobre os serviços de saúde e social. Os locais escolhidos foram Largo Glênio Peres (Centro Histórico), Praça da Alfândega, Terminal Triângulo, Viaduto Obirici, Parcão, Parque Marinha do Brasil, Redenção e Orla do Guaíba, dentre outros – a lista completa pode ser consultada no site www.portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)