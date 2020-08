#PODPelaVida está entre finalistas da América Latina para prêmio do BID por inovação no combate à Covid-19

Entre as atividades da campanha, está a produção de sabão, detergente e sabonete em parceria com a Uergs. (Foto: Maurício Tonetto/Ascom POD)

Entre mais de 80 iniciativas desenvolvidas em toda a América Latina, a campanha #PODPelaVida, do POD (Programa de Oportunidades e Direitos) e da SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul), foi selecionada como uma das seis finalistas do prêmio Super-Heróis para o Desenvolvimento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

O reconhecimento é prestado para projetos que enfrentam com sucesso os impactos da pandemia da Covid-19. O vencedor terá um encontro virtual público com a presidência do BID e receberá cursos com certificação edX – plataforma educacional online de Harvard e MIT.

Os Super-Heróis para o Desenvolvimento fazem parte de um esforço global do BID para melhorar o desempenho de projetos financiados pelo banco. O objetivo principal é o aprendizado sistemático e a troca de conhecimentos.

Nas duas edições anteriores, o prêmio recebeu mais de 200 propostas da América Latina e do Caribe. Em 2020, por causa da Covid-19, o BID decidiu reconhecer quem melhor está atuando para atenuar as consequências da pandemia.

“A seleção desta campanha é o reconhecimento pelo trabalho sério e comprometido de cada um e de todos os jovens do POD, evidenciando suas capacidades de envolvimento e participação no processo de soluções dos problemas de seus territórios. Fica demonstrado que devemos continuar investindo. Há muita capacidade neles de agir e transformar as realidades sociais e econômicas”, afirma o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild.

Os outros finalistas são os seguintes: “Covid-19 no nos frena! Asegurando serviços de agua e higiene en el área rural paraguaya”; “Merenda em casa: garantindo a segurança alimentar dos estudantes do Amazonas em meio à pandemia”; “Certificado Profissional de Suporte em TI”, “Strengthening Female Enterpreneurship in Brokopondo, Wanica, Sipaliwini and Marowjine”e “Tía: Innovadora solidaridad en los más duros momentos”.

Em 2019, levou o prêmio “A Inovação está voando”, baseada na experiência de Honduras na execução do Programa Regional de Integração Rodoviária II. O projeto desenvolveu uma nova maneira de monitorar as obras públicas e capacitar os cidadãos para avaliar o uso dos recursos.

“Ver o #PODPelaVida na final em 2020 é muito especial, pois se trata de uma ação inovadora. Em vez de apenas receber assistência e ajuda do Estado, os jovens tomaram a iniciativa de estender as mãos para centenas de famílias, em um movimento de solidariedade e desapego raro de encontrar. A campanha é um caso de sucesso em prevenção, mitigação de danos e resolução de problemas”, afirma a Coordenadora-Geral do Escritório de Projetos da SJCDH, Carolina Motta Luce.

Para o consultor de Marketing do POD, Clomar Porto, a campanha é importante “sobretudo porque os jovens atendidos pelo programa mostraram o quanto a solidariedade faz diferença em momentos desafiadores como o da pandemia de Covid-19”. Segundo ele, “independentemente do resultado final, já somos todos vencedores”. O BID ainda não confirmou a data de anúncio do projeto escolhido.

Como funciona a campanha

Com a chegada da pandemia, os CJs (Centros da Juventude) tiveram de interromper suas grades curriculares, cursos e encontros presenciais com os cerca de 3 mil jovens atendidos nas seis estruturas existentes: Porto Alegre (Rubem Berta, Cruzeiro, Restinga e Lomba do Pinheiro), Alvorada e Viamão.

Os CJs recebem jovens de 15 a 24 anos em situação de grande vulnerabilidade social com atividades de prevenção à violência, formação profissional, cultura, esporte e lazer.

O Núcleo de Comunicação do POD-RS, juntamente com o Escritório de Projetos do POD e o Departamento de Juventude da SJCDH, criou a campanha #PODPelaVida, para mobilizar esses jovens no período da pandemia. Eles passaram a ter um papel ativo e ressignificaram os CJs, tornando os locais referências nas comunidades.

A campanha engaja, desde abril, os jovens com ações efetivas, como arrecadação e entrega de cestas básicas; produção de sabão, sabonete e detergente líquido; confecção de máscaras para doação; preparo e distribuição de refeições; produção de máscaras face shield e tubos de álcool gel, instalação de bancas para troca de alimentos por máscaras e divulgação de informações corretas contra as fake news.

Na segunda fase da campanha, em execução atualmente, houve o aumento da intersetorialidade das ações com os departamentos da SJCDH e a ênfase na disseminação de informações que reforcem a importância da prevenção no momento mais crítico da pandemia.