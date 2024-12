Política Datafolha: avaliação positiva do governo Lula é de 35%; negativa, de 34%

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Esse é o pior momento do governo Lula no último ano. Em dezembro de 2023, a aprovação da gestão era de 38%. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Esse é o pior momento do governo Lula no último ano. Em dezembro de 2023, a aprovação da gestão era de 38%. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao fim do segundo ano de mandato, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerado ótimo ou bom por 35%, ante 34% que o avaliam como ruim ou péssimo. Outros 29% veem a gestão como regular. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira (17) pelo Instituto Datafolha. O levantamento foi realizado presencialmente em 12 e 13 de dezembro com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Houve uma oscilação negativa dentro da margem de erro. Em outubro, 32% avaliavam o governo como ruim ou péssimo, agora são 34%. Os que avaliavam como ótimo ou bom eram 36% e agora são 35%.

– Ótimo/Bom: 35% (36% em outubro);

– Ruim/Péssimo: 34% (32% em outubro);

– Regular: 29% (29% em outubro);

– Não sabem: 1% (2% em outubro).

Esse é o pior momento do governo Lula no último ano. Em dezembro de 2023, a aprovação da gestão era de 38%. Lula perde para si mesmo. No primeiro governo Lula, a essa altura do mandato, a gestão tinha 45% de aprovação e 13% de reprovação. No segundo governo, era aprovado por 70% e reprovado por 7%. A avaliação do governo Lula se assemelha à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período da gestão.

Veja a comparação entre eles:

Ótimo/Bom:

– Lula: 35%

– Bolsonaro: 37%

Regular:

– Lula: 29%

– Bolsonaro: 29%

Ruim/péssimo:

– Lula: 34%

– Bolsonaro: 32%

Não sabem:

– Lula: 1%

– Bolsonaro: 3%

A pesquisa também investigou qual a expectativa dos brasileiros com a segunda metade do mandato. Os que acham que Lula fará um governo ótimo ou bom são 38%, ante 34% que avaliam que o período será ruim ou péssimo. Para 25%, os próximos dois anos serão regulares.

– Ótimo/bom: 38% (46% em março)

– Ruim/péssimo: 34% (30% em março)

– Regular: 25% (22% em março)

– Não sabem: 3% (2% em março)

Para a maior parte dos entrevistados, Lula fez menos pelo Brasil do que esperavam. Esse grupo soma 58%. Já que os que acham que Lula fez pelo país aquilo que esperavam que fosse feito são 24%. Somente 15% avaliam que Lula fez mais do que o esperado.

– Fez menos do que você esperava: 58% (58% em março)

– Fez o que você esperava que ele fizesse: 24% (24% em março)

– Fez mais do que você esperava: 15% (15% em março)

– Outras respostas: 2% (2% em março)

– Não sabem: 2% (1%)

O Datafolha também quis saber dos entrevistados quais eram os principais problemas do país. As respostas foram espontâneas:

– Saúde: 21%

– Violência/segurança/polícia: 12%

– Economia: 9%

– Educação: 8%

– Desemprego: 8%

– Fome/miséria: 7%

– Desigualdade social/má distribuição de renda: 4%

– Inflação: 3%

– Administração/má administração/falta de administração/governabilidade/falta de gestão: 2%

– Política/políticos/governo/política externa/política pública: 1%

– Salário: 1%

– Impostos/impostos altos/abusivos: 1%

– Meio Ambiente/desmatamento da Amazônia/ambiental/queimada: 1%

– Outras: 9%

– Não sabem: 7%

O levantamento também avaliou o governo Lula em quatro segmentos: gênero, religião, renda e critério étnico-racial. Veja a avaliação:

Entre os homens, 33% aprovam o governo Lula, enquanto 40% reprovam. Entre as mulheres, o índice é 38% de bom ou ótimo, 31% de regular e 29% de ruim ou péssimo. A margem de erro tanto para o eleitorado masculino quanto para o feminino é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No segmento religião, 42% entre os católicos acham o governo Lula ótimo ou bom, e 30% consideram ruim ou péssimo. Entre os evangélicos, o governo Lula é ruim ou péssimo para 43%, e 26% avaliam como ótimo ou bom.

Católicos:

Ótimo/bom: 42% (42% em outubro)

Ruim/péssimo: 30% (28% em outubro)

Regular: 27% (29% em outubro)

Evangélicos:

Ótimo/bom: 26% (30% em outubro)

Ruim/péssimo: 43% (41% em outubro)

Regular: 29% (26% em outubro)

Entre os entrevistados que declararam receber até dois salários mínimos mensais, a avaliação chega a 44% de bom ou ótimo, contra 24% de ruim ou péssimo e 30% de regular. Entre os com renda média ou alta, Lula tem 26% de aprovação e 42% de reprovação.

Até 2 salários mínimos:

– Ótimo/bom: 44% (46% em outubro)

– Ruim/péssimo: 30% (28% em outubro)

– Regular: 24% (24% em outubro)

Entre 2 a 5 salários mínimos:

– Ótimo/bom: 26% (27% em outubro)

– Ruim/péssimo: 42% (39% em outubro)

– Regular: 31% (31% em outubro)

Entre pessoas brancas, 44% dos entrevistados avalia o governo Lula como ruim ou péssimo, e 29%, como ótimo ou bom. Entre pardos, 36% aprovam governo Lula e 31% rejeitam. Entre pessoas pretas, 44% avaliam governo Lula como ótimo ou bom, e 24%, como ruim ou péssimo.

Pessoas brancas:

– Ótimo/bom: 29% (31% em outubro)

– Ruim/péssimo: 44% (40% em outubro)

– Regular: 26% (27% em outubro)

Pardos:

– Ótimo/bom: 36% (39% em outubro)

– Ruim/péssimo: 31% (29% em outubro)

– Regular: 32% (29% em outubro)

Pessoas pretas:

– Ótimo/bom: 44% (35% em outubro)

– Ruim/péssimo: 30% (34% em outubro)

– Regular: 24% (29% em outubro)

