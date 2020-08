Anitta continua viajando de férias pela Itália e, neste sábado (22), mostrou o look que usou em uma saída à noite com o jogador Rodrigo Guth e amigos – ela fez um vídeo do zagueiro do Atalanta, fazendo um coração com as mãos para a cantora de 26 anos. De quebra, a artista do hit “Vai, Malandra”, ainda aproveitou para editar as imagens com mais corações, em um momento compartilhado no Stories do Instagram.

“De volta à casa dos setecentos homens e de volta a ser a primeira pessoa a ficar arrumada. Todo mundo se arrumando e eu aqui. Nem falo nada”, brincou Anitta, que elegeu um look justo com recortes e sandálias de salto alto para a saída. Ela agradeceu os elogios pelo visual e contou que até colocou maquiagem para a balada – ela usa um batom vermelhão nos vídeos.

Anitta e Rodrigo já tinham posados juntos para uma foto que a cantora publicou em seu Instagram há alguns dias. “Minha mãe shippa”, brincou ela sobre a imagem com o zagueiro de 19 anos, contratado pelo time italiano desde agosto de 2017 – ele já ganhou o Sul-Americano sub-17 com a Seleção Brasileira e foi contratado pelo time italiano em agosto de 2017.

A cantora começou a viagem de férias aproveitando o verão europeu na Croácia, na companhia da ex-BBB Ariadna Arantes, de Lary Bottino e do franco-brasileiro Lucas Omulek, apontado como seu affair naquela “perna” da viagem.