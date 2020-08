"Estou tentando me organizar e entender tudo que está acontecendo no mundo", disse o ator. (Foto: Reprodução)

"Estou tentando me organizar e entender tudo que está acontecendo no mundo", disse o ator

Henri Castelli, 41 anos de idade, conta que segue rigorosamente às medidas de prevenção do coronavirus.

“Estamos sempre atentos porque minha mãe mora comigo e ela tem 75 anos. Então, é preciso tomar esses cuidados para evitar a doença”, disse ele. Henri é pai de Lucas, de 13 anos, do casamento com a modelo Isabeli Fontana, e de Maria Eduarda, de 6 anos, do relacionamento com a relações-públicas Juliana Despirito. “Meu filho também mora comigo, ficou de férias e viajou uns dias durante a quarentena para Florianópolis com a mãe dele.”

Solteiro, o ator diz que já está aberto para um novo amor. “Não estou namorando. Estou solteiro e botando a cabeça no lugar, cuidando dessa parte maluca dessa pandemia há quatro meses. Estou tentando me organizar e entender tudo que está acontecendo no mundo. Mas isso não quer dizer que relacionamento ficou para segundo plano. É que tentei cuidar da minha família, da minha mãe e organizar a vida junto com meus filhos. Foi uma fase mais de reflexão. Agora as coisas estão mais clara para mim e estou aberto a conhecer pessoas”.

Henri também ressaltou que não descuidou da saúde durante esses dias de isolamento social. “Tenho feito tudo em casa. Faço bastante exercício físicos, porque na parte de cima da minha casa, tenho muitos equipamentos. Na verdade, temos um arsenal de elásticos e de equipamentos funcionais, então consegui manter de certa forma a rotina de treino”, comentou ele.

“Me alimento muito bem, fui guiado pelo médico de nutrição esportiva, Vinicius Aguilera que é um médico que já me acompanha há quatro anos e prepara meu corpo para meus personagens em novelas, porque eles exigem acompanhamentos físicos e nutricionais mais especifico. Nessa pandemia é muito importante ter um especialista para nos orientar na alimentação, já estávamos com academias fechadas e é importante para manter o corpo e a saúde em dia.”