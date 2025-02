Esporte De virada, João Fonseca vence argentino e está nas quartas de final do ATP de Buenos Aires

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Com a vitória, Fonseca garantiu a vaga nas quartas de final do torneio Foto: Reprodução Com a vitória, Fonseca garantiu a vaga nas quartas de final do torneio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca deixou mais um argentino para trás no ATP de Buenos Aires. Nesta quinta-feira (13), a promessa de 18 anos venceu Federico Coria, 115º no ranking, em uma recuperação impressionante depois de um mau começo na partida.

Por 2 sets a 1 — parciais de 2/6, 6/4 e 6/2 —, Fonseca garantiu a vaga nas quartas de final e tem como provável adversário o dinamarquês Holger Rune, 12º melhor do mundo, na próxima fase.

“Foi uma partida difícil. Ontem [quarta] eu estava me sentindo melhor em quadra. Hoje, eu estava errando bolas fáceis, um pouco nervoso. Mas estou feliz por ter lutado até o final. É muito especial. Será a minha terceira quartas de final na ATP. Agora é descansar para amanhã”, celebrou o brasileiro depois da virada.

No primeiro set, João Fonseca demonstrou nervosismo e teve muitos erros aproveitados pelo argentino. Coria conseguiu quebrar o serviço do brasileiro três vezes e não encontrou dificuldades para fechar o duelo de maneira segura, com uma parcial de 6/2.

O começo ruim, no entanto, serviu de incentivo para João retomar a concentração e chegar para o segundo set totalmente diferente. Mais seguro e focado, o brasileiro já no terceiro game conseguiu vencer sem ceder nenhum ponto ao argentino.

Com a confiança em alta, conseguiu se recuperar e abrir diferença importante no placar no sexto game, fechando em 4 a 2 com uma virada espetacular após começar perdendo por 40 a 15. Mesmo com Coria confirmando o serviço, Fonseca segurou a vantagem e fechou o segundo set em 6 a 4, levando a partida para o tie-break.

No set decisivo, João abriu uma importante vantagem ao quebrar o saque do argentino no terceiro game e confirmar o serviço na sequência, chegando a 3 a 1 no placar. Os dois confirmaram o serviço na sequência, e no sétimo game, João quebrou mais uma vez o saque do argentino, ficando com um 5 a 2 no placar e a apenas um game de vencer o duelo. Ele confirmou o serviço e devolveu o 6/2 do início do jogo para o adversário, encerrando a partida e garantindo a vaga nas quartas.

Agora, o brasileiro espera o resultado da partida entre o argentino Mariano Navone e o dinamarquês Holger Rune para saber seu próximo adversário. Se avançar, João pode ter como adversário na semifinal o brasileiro Thiago Wild, que enfrenta o sérvio Laslo Djere nas quartas. Na grande final, o caminho do jovem tenista pode cruzar o de Alexander Zverev, atual segundo melhor do mundo.

João Fonseca, Holger Rune, Zverev e Wild estão confirmados na chave principal do Rio Open, próximo compromisso dos tenistas que começa nesta segunda-feira (17). Antes disso, a partir do sábado (15) a etapa qualificatória do torneio ATP 500 se inicia, com os brasileiros João Lucas Reis e Thiago Monteiro buscando uma vaga na competição principal.

