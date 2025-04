Esporte De virada, Juventude vence por 2 a 1 o Ceará no Campeonato Brasileiro

12 de abril de 2025

Equipe gaúcha segue sem perder em casa para os cearenses Foto: Felipe Santos/Ceará SC (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)) Foto: Felipe Santos/Ceará SC

De virada, o Juventude superou o Ceará por 2 a 1 neste sábado (12), no Estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, pela terceira rodada do Brasileirão 2025. Com isso, o clube gaúcho assumiu a liderança provisória do Brasileirão. Aylon abriu o placar para o Alvinegro, mas Luis Mandaca e Matheus Babi garantiram o triunfo dos mandantes.

O Juventude, atual líder do campeonato, tem seis pontos. A equipe pode ser ultrapassada a depender de outros resultados da rodada. O Ceará estacionou em quatro pontos e ocupa a quinta colocação desta Série A.

Virada em Caxias do Sul

Buscando manter a sua invencibilidade como mandante contra o Ceará, o Juventude começou a partida com mais posse de bola. Investindo em contra-ataques, o Vovô chegou com Galeano, que chutou e viu Gustavo defender após desvio.

Os donos da casa seguiram pressionando. Em um lance, Giovanny chutou de fora da área e a bola passou perto da meta. Depois, nos minutos finais da primeira etapa, o Alvinegro abriu o placar, Pedro Raul fez lançamento, Matheus Araújo ajeitou de cabeça e Aylon, com um toque, tirou a marcação para superar o goleiro Gustavo.

A vantagem, no entanto, não durou muito. Nos acréscimos, após cobrança de falta, Batalla cruzou na área e Luis Mandaca subiu sozinho para igualar o marcador. Os gaúchos ainda criaram chance com Gabriel Taliari, que finalizou e foi bloqueado.

Na volta para o 2º tempo, Mandaca teve chance de marcar novamente, mas mandou para fora. Depois, em jogada trabalhada, Giraldo concluiu por cima do gol. O Ceará respondeu com Aylon, que dominou e chutou acima do travessão.

O técnico Fábio Matias promoveu três substituições, incluindo a entrada de Matheus Babi. Instantes depois, Giovanny recebeu em velocidade, mandou para a área e Babi cabeceou para o fundo das redes. Em seguida, Jean Carlos, ex-Ceará, finalizou forte e quase ampliou.

Léo Condé fez alterações no time para tentar o empate. Com mais espaços em campo, Jean Carlos serviu Jádson e o volante finalizou ao lado do gol. Sem grandes chances na reta final, o Juventude segurou o resultado e manteve seu aproveitamento de 100% em casa no ano – são sete vitórias.

