Geral Defesa aérea ucraniana está à beira do colapso, dizem militares americanos

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Autoridades do Pentágono estão preocupadas com o fato de que os ataques de Moscou estejam esgotando os estoques de mísseis da Ucrânia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por mais de um ano, as defesas aéreas ucranianas, reforçadas por armas ocidentais, mantiveram os planos russos sob controle. Mas sem um grande influxo de munições, toda a rede de defesa aérea da Ucrânia, enfraquecida por repetidas barragens de drones e mísseis russos, poderia se romper, de acordo com oficiais dos EUA e documentos recém-vazados do Pentágono, potencialmente permitindo que o presidente Vladimir Putin, da Rússia, libere seu arsenal bélico aéreo de maneiras que podem mudar o curso da guerra.

Nos primeiros dias da invasão, aeronaves russas realizaram centenas de voos de combate para bombardear alvos na Ucrânia. Mas uma combinação de raciocínio rápido dos comandantes ucranianos, fraca estratégia dos russos e uma mira ruim dos pilotos fez com que muitos aviões de guerra e defesas aéreas de Kiev ficassem intactos, impedindo Moscou de obter o controle aéreo.

Agora, as autoridades do Pentágono estão preocupadas com o fato de que os ataques de Moscou estejam esgotando os estoques de mísseis da Ucrânia que Kiev usa para se defender. E uma avaliação do Pentágono do final de fevereiro contida nos documentos vazados na semana passada aponta para um quadro pessimista.

Os estoques de mísseis para os sistemas de defesa aérea S-300 e Buk da era soviética, que representam 89% da proteção da Ucrânia contra a maioria dos caças e alguns bombardeiros, foram projetados para serem totalmente esgotados em 3 de maio e meados de abril, de acordo com um dos os documentos vazados. O documento, emitido em 28 de fevereiro, baseava-se na avaliação dos índices de consumo da época. Não está claro se essas taxas mudaram.

O mesmo documento avaliou que as defesas aéreas ucranianas projetadas para proteger as tropas na linha de frente, onde se concentra grande parte do poder aéreo da Rússia, serão “completamente reduzidas” até 23 de maio.

Se isso acontecer, dizem as autoridades, Moscou pode decidir que finalmente é seguro para seus caças e bombardeiros entrarem na briga, ameaçando diretamente o resultado da guerra no solo.

Altos funcionários do Pentágono dizem que tal movimento seria um grande desafio para a Ucrânia, especialmente se os caças e bombardeiros russos tiverem mais liberdade para atacar posições de tropas ucranianas e alvos essenciais de artilharia no solo.

Em um movimento para fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia, o governo Biden anunciou na semana passada que enviaria interceptadores e munições de defesa aérea adicionais como parte de um pacote de ajuda de US$ 2,6 bilhões, parte do qual será usado para ajudar Kiev a se preparar para uma ofensiva planejada para a primavera contra as tropas russas. Se isso será suficiente, dizem as autoridades, depende de vários fatores, incluindo se os aliados da Otan conseguirem cumprir com as suas próprias entregas e se Putin seguir o plano de não usar aviões de guerra.

A derrubada de um drone americano por um caça russo sobre o Mar Negro no mês passado exacerbou os temores de que o Kremlin esteja procurando maneiras de usar sua força aérea na guerra. A Rússia ainda tem capacidade aérea considerável, com cerca de 900 caças e cerca de 120 bombardeiros, de acordo com o World Directory of Modern Military Aircraft.

“O exército russo foi atacado”, apontou o general Mark A. Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, em entrevista ao programa “Morning Joe” da MSNBC em fevereiro. “Mas a Força Aérea Russa não.”

Muitos especialistas esperavam que a Força Aérea Russa fosse um fator decisivo nos primeiros meses da guerra. Mas Moscou não conseguiu usar o poderio aéreo como uma vantagem.

A Ucrânia reorganizou seu arsenal aéreo após os primeiros três dias da guerra e abateu vários Su-34 russos e outros aviões de ataque no ano passado.

Com seus aviões de guerra sendo abatidos, Putin retraiu. Durante grande parte da guerra, esses jatos e aeronaves de ataque terrestre como o Su-25 se concentraram em ataques ao longo na linha de frente, lançando foguetes contra posições ucranianas, bem como ataques com mísseis de longo alcance realizados em território russo ou bielorrusso.

“Eles fizeram a escolha de não sacrificar seus cavalos por seus peões”, disse Dara Massicot, pesquisador sênior de políticas da RAND Corporation, no mês passado. “Em vez disso, eles vão lançar essas tropas mobilizadas sem apoio aéreo adequado, porque é um recurso mais abundante”.

Desde o começo da guerra, as defesas aéreas ucranianas resistiram a ataques de mísseis e drones russos. Mas esses sistemas, de acordo com militares americanos e os documentos vazados, estão se esgotando rapidamente, potencialmente oferecendo uma janela para os aviões russos causarem danos graves. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/defesa-aerea-ucraniana-esta-a-beira-do-colapso-dizem-militares-americanos/

Defesa aérea ucraniana está à beira do colapso, dizem militares americanos

2023-04-11