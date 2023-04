O Grêmio apresentou oficialmente nesta terça-feira (11) o meia Nathan. Revelado no Athletico-PR, o jogador volta ao clube gaúcho após 15 anos. Aos 12 anos, o atleta fez um teste no Grêmio, mas optou por jogar no Paraná.

Antes de ser anunciado oficialmente, Nathan publicou em suas redes sociais uma foto com a camisa do clube. Em sua primeira entrevista coletiva, ele explicou que ela foi tirada em um período de teste na base do clube.

“Vim fazer um teste quando tinha 12 anos, não lembro quanto tempo fiquei e a gente optou por ficar no Athletico-PR por ser mais perto de casa. Até meu pai comentou e eu disse que um dia queria voltar. Hoje agradeço a minha família e ao clube por ter concedido essa oportunidade para mim”, disse o jogador.

Nathan ainda destacou que está realizando um sonho de toda a sua família. Conforme disse o novo camisa 7 é um sonho de sua mãe e ela está empolgada em ver o filho usando as cores do tricolor.