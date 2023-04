Economia Super-ricos abandonam a Noruega em massa após aumento de impostos

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

O governo de centro-esquerda decidiu aumentar os impostos sobre a riqueza para 1,1%. (Foto: Divulgação)

Um número recorde de noruegueses super-ricos está trocando a Noruega por países com impostos baixos, em uma reação à decisão do governo de centro-esquerda de aumentar os impostos sobre a riqueza para 1,1%.

Segundo a reportagem do jornal britânico The Guardian, mais de 30 bilionários e multimilionários noruegueses deixaram o país em 2022. O levantamento foi feito pelo jornal do país Dagens Naeringsliv, que explicou que esse número é maior do que o total dos super-ricos que deixaram o país nos últimos 13 anos.

O cenário tende a se agravar e mais indivíduos super-ricos devem deixar o país este ano por causa do aumento de impostos sobre a riqueza em novembro de 2022. O jornal norueguês estima que o governo sofrerá perdas de dezenas de milhões em receitas perdidas.

O britânico Guardian explica que muitos se mudaram para a Suíça, onde os impostos são muito mais baixos. Entre eles está o pescador bilionários Kjell Inge Rokke. O magnata se mudou para a cidade de língua italiana de Lugano.

Aos 64 anos, Rokke é o quarto norueguês mais rico, com uma fortuna estimada em 19,6 bilhões de coroas norueguesas (cerca de R$ 9,44 bilhões). Ele justificou sua decisão em uma carta aberta: “Escolhi Lugano como minha nova residência – não é a mais barata, nem tem os impostos mais baixos – mas, em troca, é um ótimo lugar com uma localização central na Europa. Para aqueles próximos da empresa e para mim, estou a apenas um click de distância.”

Segundo o Guardian, sua mudança custará à Noruega cerca de R$ 84 milhões em receita tributária perdida por ano. O jornal aponta que Rokke foi o indivíduo mais tributado do país e pagou, desde 2008, cerca de R$ 700 milhões em impostos.

O jornal britânico explica que a mudança dele e de outros bilionários acontece após uma elevação relativamente pequena no imposto destinado aos super-ricos do país, sobre a riqueza, em nível local e estadual.

Imposto sobre a riqueza

Entre outras mudanças, em novembro, o governo elevou a alíquota estadual para 0,4% para ativos acima de R$ 9,6 milhões para indivíduos e R$ 19,2 milhões para casais, elevando a alíquota máxima do imposto sobre a riqueza para 1,1%.

Citado pelo Guardian, o professor emérito da Norwegian Business School Ole Gjems-Onstad estima que aqueles que deixaram o país tinham uma fortuna combinada de pelo menos R$ 290 bilhões.

“Na minha opinião, é um pouco como o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia). A Noruega não tem grande tradição de automutilação, e a enxurrada de empresários que estão se mudando para o exterior foi um choque”, disse Gjems-Onstad ao Guardian. “Alguns políticos estão culpando as pessoas ricas que estão se mudando, mas acho que muitas pessoas comuns simplesmente não gostam que nossos melhores investidores estejam saindo.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

