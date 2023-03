Política Defesa de Bolsonaro avisa a Polícia Federal que vai entregar segundo conjunto de joias

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Advogados querem que as peças fiquem sob a guarda do TCU até que o destino final seja definido Foto: Reprodução Advogados querem que as peças fiquem sob a guarda do TCU até que o destino final seja definido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) avisou à Polícia Federal (PF) na tarde desta segunda-feira (13) que vai entregar ao Tribunal de Contas da União (TCU) o conjunto de joias de luxo sauditas que ficaram com o ex-presidente da República. A defesa quer que as peças fiquem sob a guarda do TCU até que o destino final – seja acervo privado ou patrimônio da União – seja definido. A defesa informou ao blog que vai peticionar ainda hoje ao TCU.

“Considerando, ainda diante do quanto ventilado nos veículos de imprensa, vem também informar que nesta data peticionou junto ao Tribunal de Contas da União, requerendo que os bens objeto de representação naquela Corte de Contas, os quais, ao que parece, seriam os mesmos objeto da dita investigação nesta Delegacia de Polícia Federal, sejam depositados naquele juízo, até ulterior decisão acerca dos mesmos.”, diz a defesa na petição entregue à Polícia Federal.

Presentes

Os itens – um relógio, abotoaduras, um anel, uma caneta e uma mosbaha (espécie de rosário) estimados em quase R$ 500 mil – fazem parte de um segundo conjunto de presentes dados por autoridades sauditas a uma comitiva brasileira em 2021 e que não foram apreendidas, diferentemente do que aconteceu com as joias femininas avaliadas em R$ 16,5 milhões.

Bolsonaro admitiu, na semana passada, ter ficado com esse segundo presente, e alegou ter feito tudo dentro da lei. Mas a decisão do ex-presidente na contramão de uma decisão do TCU, que não autoriza os mandatários a levarem esse tipo de objeto para o seu acervo pessoal quando deixam o cargo.

A corte de contas já impediu Bolsonaro de se desfazer ou utilizar os itens, e o Ministério Público que atua junto ao órgão pediu que ele fosse obrigado a devolvê-las.

Troca de advogado

O advogado paulista Paulo Amador Cunha Bueno vai assumir a defesa de Bolsonaro (PL) nesse caso. Ele passa a atuar no processo a partir desta segunda-feira (13).

Quem estava respondendo pelo caso, até então, era Frederick Wassef, que atua nas questões jurídicas da família Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/defesa-bolsonaro-pf-entregar-conjunto-joias/

Defesa de Bolsonaro avisa a Polícia Federal que vai entregar segundo conjunto de joias