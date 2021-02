Porto Alegre Defesa Civil alerta para possibilidade de temporal e rajadas de vento

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Alerta vai do meio-dia de quarta até a manhã de quinta. Foto: Alex Rocha/PMPA Alerta vai do meio-dia de quarta até a manhã de quinta. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de chuvas associadas a temporais (chuvas fortes e rajadas de vento de forte intensidade), com raios e eventual queda de granizo, entre as 12h de quarta-feira (3), e 10h de quinta-feira (4). O alerta é feito com base nas informações emitidas pela Sala de Situação da Sema/RS (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado), Inpe/CPTEC (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/ Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A Defesa Civil e a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergência), integrada pelos órgãos municipais, afirmam que estão em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população. No caso de dúvidas e emergências, o número da Defesa Civil é 199 e o do Corpo de Bombeiros, 193.

