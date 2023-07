Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para chuvas volumosas a partir desta quarta-feira em todo o Estado

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Foto: Defesa Civil

A Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul emitiu alerta para chuvas volumosas a partir desta quarta-feira (12) em todas as regiões do Estado.

Já nesta terça-feira (11), as instabilidades se intensificam na metade Norte, trazendo risco de temporais isolados entre o Noroeste, Norte e Nordeste gaúcho. Uma baixa pressão juntamente com o fluxo de umidade favorecem o retorno das chuvas.

Durante a quarta-feira (12), as chuvas ganham força em todas as regiões, sendo persistentes e com forte intensidade. Conforme o órgão, são esperados transtornos como deslizamentos, queda de barreiras e enxurradas e condições para possíveis temporais acompanhados de queda de granizo. Ao longo deste dia, os ventos do Litoral ganham força, deixando assim o mar agitado e com risco de ressaca.

A Defesa Civil alerta que os temporais, chuvas volumosas e rajadas de vento intensas sobre o Rio Grande do Sul podem elevar o nível dos Rios Caí e Sinos, possibilitando inundação. Também podem acontecer enxurradas nos trechos de rio de cabeceira das bacias Caí, Sinos, Taquari, Ijuí, Apuaê-Inhandava, Gravataí, Tramandaí e Mampituba. Há risco de temporais isolados, acompanhados de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em municípios dos litorais Norte e Sul, as rajadas podem ultrapassar os 100 quilômetros por hora. “A chuva pode causar enchentes e deslizamentos de terra, e a força do vento pode derrubar árvores”, alertou a Climatempo. Esse será o terceiro ciclone extratropical no Rio Grande do Sul desde o mês passado.

