Brasil Polícia Federal resgata quatro tripulantes clandestinos em navio que saiu da Nigéria

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Há 12 dias, eles viajavam clandestinamente até o Brasil Foto: Divulgação/PF Há 12 dias, eles viajavam clandestinamente até o Brasil. (Foto: Divulgação/PF) Foto: Divulgação/PF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Policia Federal (PF) resgatou, nesta segunda-feira (10), em um navio que atracou no Porto de Vitória, no Espírito Santo, quatro pessoas que estavam na casa de máquinas do leme de um navio que saiu de Lagos, na Nigéria. A embarcação teria saído do continente africano em 27 de junho.

Conforme a PF, eles teriam sido encontrados pelos tripulantes da embarcação. Há 12 dias, eles viajavam clandestinamente até o Brasil em condições precárias de saúde. Por esse motivo, foi autorizado o desembarque condicional.

Agora, os quatro ficarão sob custódia e responsabilidade da Agência Marítima até que retornem ao país de origem. Os cidadãos alegam ser nigerianos, porém não dispõem de documentos para confirmar suas origem e identidades.

“Todos foram resgatados pelo grupamento marítimo da PF em razão de suas condições precárias de saúde. Por motivos humanitários, foi autorizado o desembarque condicional”, informou a Polícia Federal.

A agência marítima informou que eles vão permanecer detidos até que retornem ao seu país de origem de forma compulsória. De acordo com a PF, a embarcação está neste momento no Espírito Santo, mas deve ser liberada para seguir viagem até o Porto de Santos.

2023-07-10