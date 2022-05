Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul está em “alerta total” devido à passagem de ciclone

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma forte onda de frio associada ao ciclone derrubou as temperaturas em todo o RS Foto: Reprodução/Palácio Piratini Uma forte onda de frio associada ao ciclone derrubou as temperaturas em todo o RS. (Foto: Reprodução/Palácio Piratini) Foto: Reprodução/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil gaúcha informou, nesta terça-feira (17), que está em “alerta total” e segue monitorando o ciclone subtropical que pode provocar rajadas de vento acima de 100 quilômetros por hora, chuva e agitação do mar no Rio Grande do Sul.

“A Defesa Civil está em alerta total, juntamente com todas as nossas coordenadorias regionais do interior, e levando informação à população”, disse o coordenador do órgão, coronel Júlio César Rocha Lopes.

Ele orientou a população a não se abrigar embaixo de árvores e postes. Também destacou a necessidade de cuidar dos animais domésticos que ficam na rua e a importância de proteger as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, indicando que procurem as prefeituras e as Defesas Civis Municipais para se abrigarem.

Diversos municípios gaúchos suspenderam as aulas em razão do fenômeno, que pode causar quedas de árvores e postes, destelhamento de residências, alagamentos e falta de energia elétrica em Porto Alegre e no interior do Estado.

Uma forte onda de frio associada ao ciclone derrubou as temperaturas em todo o Rio Grande do Sul, com mínimas atípicas para o mês de maio.

“A Defesa Civil do Estado está permanentemente monitorando essa situação, e qualquer questão que se agrave, imediatamente, nós comunicaremos à sociedade gaúcha”, afirmou o governador Ranolfo Vieira Júnior em um vídeo divulgado na noite de segunda-feira (16).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul