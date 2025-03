Porto Alegre Defesa Civil emite alerta preventivo para temporais no fim de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

O órgão recomenda que os moradores evitem sair durante o mau tempo e mantenham distâncias de áreas alagadas, arroios e rios. Foto: PMPA/Divulgação O órgão recomenda que os moradores evitem sair durante o mau tempo e mantenham distâncias de áreas alagadas, arroios e rios. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de chuvas de moderada intensidade, descargas elétricas, queda pontual de granizo e rajadas de vento de até 50 km/h entre a tarde deste sábado (8) e a madrugada de segunda-feira (10).

Neste período, está prevista a formação e o deslocamento de uma frente fria, com chance de acumulados de 40 milímetros (mm). O órgão recomenda que os moradores evitem sair durante o mau tempo e mantenham distâncias de áreas alagadas, arroios e rios.

Quem reside em locais vulneráveis ​​deve buscar abrigo seguro ou utilizar as estruturas disponibilizadas pela Prefeitura. Além disso, é essencial manter distância de postes, árvores e placas de sinalização , que podem ser derrubadas pelos ventos.

Previsão do tempo

– Sábado: Predomínio de sol com aumento de nebulosidade ao longo do dia. Há condições para pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, com acumulados de até 10 mm. As temperaturas variam entre 25°C e 38°C. Os ventos serão variáveis, com intensidade de 15 km/h;

– Domingo: Dia nublado e chuvoso, com acumulados entre 20 e 30 mm. As temperaturas diminuem ao longo do dia, com 26°C pela manhã e caindo para 20°C à noite. Os ventos sopram do sul, com intensidade de 25 km/h rajadas de até 50 km/h;

– Segunda-feira: A semana começa com sol entre muitas nuvens, temperaturas entre 19°C e 26°C e ventos de sudeste, com intensidade média de 15 km/h.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

