Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Situação se agravou em função das chuvas dos últimos dias. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Situação se agravou em função das chuvas dos últimos dias. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A Defesa Civil Municipal emitiu alerta, na manhã desta sexta-feira (10), sobre a possibilidade de inundação das ilhas. O alerta, que segue até o meio-dia de segunda-feira (13), está baseado no Monitoramento Hidrológico da Sala de Situação da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura). O monitoramento aponta que os principais rios das bacias da metade Norte do Estado encontram-se em declínio nas partes mais altas, podendo afetar as comunidades ribeirinhas.

A Defesa Civil e a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências) – composta por órgãos municipais e instituições parceiras – estão colocando em prática o plano de contingência de enchentes para atender os moradores. Até o momento, uma família foi removida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para casa de parentes. Emergências devem ser comunicadas à Defesa Civil (199) ou ao Corpo de Bombeiros (193).

