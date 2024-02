Geral Defesa de Bolsonaro pede para o ministro do Supremo Luiz Fux negar habeas corpus preventivo para ato de domingo na Avenida Paulista

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Bolsonaro convocou a manifestação em um vídeo publicado nas suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou nessa quinta-feira (22) uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF), aos cuidados do ministro Luiz Fux, pedindo a desconsideração de um habeas corpus para assegurar a presença do ex-chefe do Executivo no ato convocado por ele na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no domingo (25).

O pedido havia sido apresentado por Jeffrey Chiquini da Costa, advogado que, segundo a defesa do ex-presidente, não representa Bolsonaro.

O advogado Fabio Wajngarten afirmou nessa quinta-feira que a defesa de Bolsonaro apresentou o pedido para que o ministro Luiz Fux, do STF, não reconheça a solicitação de habeas corpus preventivo apresentado à revelia pelo advogado Jeffrey Chiquini da Costa para garantir que o ex-presidente não fosse preso por capitanear o ato político convocado para domingo.

“A defesa do presidente Jair Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF, aos cuidados do ministro Fux, para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo”, disse Wajngarten a jornalistas em frente à sede da Polícia Federal, em Brasília.

Bolsonaro, que esteve nessa quinta na sede da PF para prestar depoimento no inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado, convocou um ato na Avenida Paulista e, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, pediu que apoiadores façam uma manifestação “séria, disciplinada e pacífica” e que não ocorram outros atos simultaneamente fora da capital paulista.

O PL já decidiu quem serão os oradores do evento em São Paulo. E também o tempo de discurso para cada um. O ex-presidente usará a palavra por 30 minutos.

Hospedagem

Bolsonaro ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para se preparar para o ato na Avenida Paulista. A ideia de realização do evento surgiu após o ex-presidente se tornar alvo de uma investigação da Polícia Federal sobre o planejamento de um golpe de Estado em 2022.

Além de hospedar Bolsonaro na sede do governo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará na manifestação e deve, inclusive, discursar ao lado do ex-presidente. Também deverão estar presentes o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

A chegada de Bolsonaro ao Palácio do Bandeirantes está prevista para este sábado (24). Ele vai dormir no local e fazer reuniões preparatórias com aliados para o ato na Paulista.

Não será a primeira vez que o ex-presidente passará a noite na sede do governo estadual a convite de Tarcísio. No ano passado, por exemplo, ele dormiu no Palácio dos Bandeirantes em junho e em setembro.

No vídeo de convocação ao evento na Avenida Paulista publicado nas redes sociais, Bolsonaro pediu para que seus apoiadores evitem levar faixas com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e “contra quem quer que seja”. As informações são da revista Veja e dos jornais Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo.

