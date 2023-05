Futebol Defesa de Daniel Alves, acusado de estupro, diz que houve apenas “galanteio sexual em fase de cortejo”

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Os novos argumentos da defesa de Daniel Alves referem-se a um jogo erótico entre o jogador e a suposta vítima. (Foto: Reprodução)

Os novos argumentos da defesa de Daniel Alves, em mais um recurso de apelação, apresentado dia 16 de maio, referem-se a um jogo erótico entre o jogador e a suposta vítima. O documento cita ainda o fato dos filhos do jogador morarem em Barcelona e pretenderem fazer faculdade na cidade. Com isso, a defesa quer deixar entendido que o brasileiro não sairia da Espanha. As informações são do portal de notícias UOL.

Segundo o site, a defesa do atleta disse que “a família sempre quis que seus filhos realizassem seus estudos universitários na Espanha. O próximo ano letivo será realizado em Barcelona e a moradia de seus filhos foi registrada na casa que Alves possui em Esplugues de Llobregat”.

Sobre a acusação de estupro, um dos pontos levantados pelos advogados é que nas “imagens gravadas se vê claramente dois adultos desenvolvendo um jogo erótico preliminar ao coito”.

Segundo informações do UOL, a defesa diz que “observa-se na denunciante uma conduta abertamente sexualizada, própria de um galanteio sexual em fase de cortejo. Em algum momento, se vê a jovem colocando-se de costas ao atleta, contorcendo-se e roçando os glúteos em movimento com a zona pélvica do denunciado ao ritmo da música”.

O UOL, que diz ter tido acesso à imagens mas que não pode publicá-las por causa do sigilo do processo, explicou que as interações entre Daniel Alves e a mulher de 23 anos, captadas pelas câmeras, podem ser divididas em três partes principais: os primeiros minutos na área VIP; os momentos anteriores a que ambos entram no banheiro; e o que acontece depois que eles saem, depois de 15 minutos lá dentro.

Nos primeiros minutos, a denunciante está com duas mulheres na área VIP (uma amiga e uma prima), e as três dançam com Daniel Alves e Bruno Brasil, o amigo que acompanhava o jogador naquela noite. Nos momentos anteriores à entrada de ambos no banheiro, as três mulheres conversam entre si, de costas para Daniel Alves e Bruno. Pouco depois, Daniel vai até a porta do banheiro privativo. As câmeras não mostram a porta, mas é possível ver os pés de Daniel Alves refletidos em um espelho.

A denunciante olha em direção à porta do banheiro pelo menos três vezes antes de ir ao encontro dele. Após cerca de 15 minutos, Daniel Alves sai do banheiro e fica sempre de costas para a porta. A mulher sai momentos depois, conversa rapidamente com a prima e deixa a área VIP. Já no corredor de acesso da discoteca, as câmeras mostram a mulher e a prima se abraçando e, então, a abordagem do segurança do local. As informações são do jornal O Globo.

