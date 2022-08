Brasil Deflação atinge 0,95% na 3ª medição de agosto, diz FGV

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Mesmo com os resultados parciais de agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acumula alta de 6,22% nos últimos 12 meses. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Mesmo com os resultados parciais de agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acumula alta de 6,22% nos últimos 12 meses. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) reduziu a deflação para -0,95% na terceira leitura de agosto, vindo de -1,28% na imediatamente anterior, a segunda do mês, e acumulando alta de 6,22% nos últimos 12 meses, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) em relatório.

Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de -4,99%, na segunda quadrissemana de agosto para -2,24% na terceira.

A FGV destaca o comportamento do item passagem aérea, cujo preço variou -13,34%, ante -29,33% na edição anterior do IPC-S. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Transportes (-4,99% para -4,31%), Habitação (-0,41% para -0,25%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,70% para 0,77%) e Despesas Diversas (0,34% para 0,35%).

Nessas classes de despesa, a FGV destaca o comportamento dos itens: gasolina (-16,45% para -14,34%), tarifa de eletricidade residencial (-3,66% para -3,07%), artigos de higiene e cuidado pessoal (1,08% para 1,48%) e serviço religioso e funerário (0,22% para 0,60%).

Em contrapartida, os grupos alimentação (0,85% para 0,38%), comunicação (-0,46% para -0,74%) e Vestuário (0,49% para 0,35%) apresentaram recuo em suas taxas de variação.

Nessas classes de despesa, destaque para os itens: laticínios (8,36% para 5,41%), tarifa de telefone móvel (-2,06% para -2,51%) e cintos e bolsas (0,42% para -0,58%).

O indicador foi calculado com base nos preços coletados entre 23 de julho e 22 de agosto comparados aos de 23 de junho a 22 de julho.

Nesta quarta-feira (24), será divulgada a inflação por capital pesquisada no período. A próxima apuração do IPC-S, relativa ao encerramento do mês, será publicada no dia 1º de setembro, com segmentação regional no dia seguinte.

