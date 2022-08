Porto Alegre Porto Alegre terá fórum sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Um dos objetivos do fórum é compilar um documento com sugestões de adaptação na legislação para o setor público. Foto: Reprodução Um dos objetivos do fórum é compilar um documento com sugestões de adaptação na legislação para o setor públicoUm dos objetivos do fórum é compilar um documento com sugestões de adaptação na legislação para o setor público. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre terá fórum sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

Neste mês de agosto, em que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) completa quatro anos, a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), realiza o primeiro fórum regional e nacional sobre o tema. Serão quatro encontros, que ocorrem entre os dias 24 e 26 deste mês, no Teatro do CIEE, Unisinos Porto Alegre e Hotel Plaza São Rafael.

Conforme o titular da SMTC, Gustavo Ferenci, o tema precisa ser debatido, pois a legislação foi construída com foco no setor privado. “O objetivo dos quatro encontros é destacar como a lei impacta a governança de dados dos cidadãos pelo poder público, em especial nas prefeituras”, destaca. Ferenci acrescenta que a capacitação dos servidores no manuseio dos dados dos cidadãos é outro aspecto importante. “A proteção das informações pessoais serve para racionalizar o que deve ser transparente e o que deve ser protegido”, conclui.

Dia 24

Na próxima quarta-feira (24) a prefeitura promove três encontros, em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Durante a manhã e tarde, no Teatro do CIEE, ocorre o 1° Fórum Gaúcho de LGPD e a LGPD e impacto nas prefeituras. Conforme o presidente da Famurs, Paulinho Salerno, os dois eventos têm a intenção de debater a importância da implementação da LGPD nos Municípios. “É fundamental promover a troca de experiências entre os gestores municipais. Com diálogo promovemos a mudança”, pontua Salerno

Das 20h às 21h30, a Unisinos promoverá, com apoio da SMTC, um painel sobre a LGPD. Com o título LGPD nas prefeituras e os cidadãos com isso: nossos dados pessoais estão protegidos?, o debate, voltado para alunos dos cursos de Jornalismo e de Direito da instituição, vai destacar como a lei impacta a governança de dados dos cidadãos pelo poder público, em especial nas prefeituras.

Dias 25 e 26

Já nos dias 25 e 26, manhã e tarde, no Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre receberá gestores de todo país para debater e trocar experiências sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O 1° Fórum LGPD das Capitais contará com a participação de representantes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e de dez capitais. “Um dos objetivos do fórum é compilar um documento com sugestões de adaptação na legislação para o setor público”, conclui Ferenci.

Programação aberta ao público:

Quarta-feira, 24: LGPD e o Impacto nas Prefeituras

Horário: das 14h às 18h

Local: Teatro do CIEE (rua Dom Pedro II, 861 – bairro São João)

Inscrições gratuitas aqui.

Quarta-feira, 24: LGPD nas prefeituras e os cidadãos com isso: nossos dados pessoais estão protegidos?

Horário: das 20h às 21h30

Local: 8º andar da Torre Educacional da Unisinos Porto Alegre (av. Nilo Peçanha, 1600 – bairro Boa Vista).

Inscrições gratuitas aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre