Rio Grande do Sul Delegados do Rio Grande do Sul fazem doação de alimentos

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Cerca de 200 quilos de alimentos foram entregues por representantes da entidade. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Representantes da ASDEP/RS (Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul) entregaram na manhã desta segunda-feira (20), cerca de 200 quilos de alimentos na Casa do Menino Jesus de Praga.

Segundo o presidente da entidade, Delegado Pedro Carlos Rodrigues, a ação visa ajudar a Casa do Menino Jesus de praga. “A Associação fez essa doação para a Casa com o intuito de colaborar com essa entidade tão importante e que ajuda no desenvolvimento de cerca de 32 crianças, adolescentes e adultos de todo o Estado em situação de vulnerabilidade social, ainda mais em um momento de crise devido à Covid-19”, afirma.

“A Casa do Menino vive apenas de doações. E em tempos difíceis, como agora devido a pandemia, o apoio dos amigos tem sido imprescindível. Somos imensamente gratos pelo belo gesto da ASDEP”, analisa a coordenadora de comunicação da instituição, Carolina Volpatto.

Na ocasião, estiveram presentes os representantes da diretoria da entidade, o vice-presidente, Delegado Guilherme Yates Wondracek, o 1º vice-presidente administrativo, Delegado Hilton Rodrigues e o 1º vice-presidente financeiro, Ajaribe Rocha Pinto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul