Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul repudiou as invasões aos prédios dos três Poderes da República ocorridas neste domingo (08). Foto: Divulgação Gilberto Porcello Petry destaca porém que elevação dos juros bancários torna mais alto o custo do capital de giro. Foto: Divulgação

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) repudiou as invasões aos prédios dos três Poderes da República ocorridas neste domingo (08) no Distrito Federal. Confira o pronunciamento do presidente Gilberto Porcello Petry:

“A entidade, em seus 85 anos de história, vem promovendo a democracia e a livre iniciativa como regimes indissociáveis. Portanto, as invasões ao patrimônio público, assim como às propriedades privadas, sempre foram condenadas pela Fiergs, cuja sede, em Porto Alegre, já sofreu essa violência na década de 90, sendo os responsáveis condenados à indenização.

Entendemos, assim, que em respeito à consolidada democracia brasileira, ações desse tipo devem ser reprimidas com rigor, desde a sua origem. Se quisermos um país justo e próspero, não devemos admitir toda e qualquer invasão, inclusive aqueles atos que podem fragilizar a separação dos Poderes Constituídos, bem como as invasões de prerrogativas parlamentares e da liberdade de expressão, em conformidade com os preceitos constitucionais, que são os alicerces da cidadania.

Os episódios lamentáveis que assistimos e suas consequentes punições exemplares devem servir de lição para que o Brasil ingresse em um ciclo de pacificação nacional, pois só haverá desenvolvimento com ordem e devoção às instituições democráticas.”

