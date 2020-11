Mundo Departamento de Segurança Interna dos EUA diz que as eleições presidenciais foram as “mais seguras da história”

13 de novembro de 2020

As eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos foram “as mais seguras da história americana”, segundo um comunicado oficial divulgado na quinta-feira (12) por altos funcionários da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, ligada ao Departamento de Segurança Interna dos EUA.

“As eleições de 3 de novembro foram as mais seguras da história americana. Neste momento, por todo o país, autoridades eleitorais estão revisando e verificando todo o processo antes de finalizar o resultado”, diz o comunicado.

O texto contradiz as alegações do presidente e candidato à reeleição Donald Trump, que insiste que houve fraudes no pleito. Segundo projeções de institutos que trabalham nas eleições americanas há décadas, o democrata Joe Biden venceu a disputa à Casa Branca.

Ainda de acordo com o documento, “não há evidências de que qualquer sistema de votação excluiu ou perdeu votos, alterou votos ou foi, de alguma forma, comprometido”.

“Embora saibamos que há muitas reclamações infundadas e oportunidades de desinformação sobre o processo de nossas eleições, podemos garantir que temos a maior confiança na segurança e integridade de nossas eleições, e você também deve ter”, acrescentaram os funcionários da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura.

