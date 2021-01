Porto Alegre Departamento Municipal de Habitação reabre porta para atendimento ao público externo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Portaria ficará aberta de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Foto: Eduardo Beleske/PMPA Portaria ficará aberta de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

Desde o começo da manhã desta terça-feira (5) a porta principal do prédio do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), na avenida Princesa Isabel 1115, está aberta para o ingresso de público externo. A medida foi tomada pela nova direção do departamento a partir de orientação do prefeito Sebastião Melo. A portaria ficará aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Os seguranças e atendentes usarão máscara obrigatoriamente e a medida também será exigida de quem for até o local, que disponibilizará álcool em gel e terá o distanciamento devidamente respeitado, inclusive com cadeiras intercaladas liberadas para o uso.

Os atendimentos no Demhab seguirão sendo feitos por agendamento nos canais:

– Informações e atualização de cadastro do Minha Casa Minha Vida podem ser feitas pelo atendimento eletrônico através do link sias.branet.com.br:8444/mcmv ou pelo e-mail mcmv@demhab.prefpoa.com.br.

– Para solicitar segunda via de boletos, basta enviar um e-mail para 2via@demhab.prefpoa.com.br ou pelo WhatsApp 51 99332.8954.

– Para demandas sobre Bônus Moradia, Reassentamento e Invasão, enviar e-mail para social@demhab.prefpoa.com.br ou WhatsApp 51 99133.7006

– Sobre o Aluguel Social, enviar e-mail para aluguelsocial@demhab.prefpoa.com.br.

– Sobre Cooperativismo, enviar e-mail para cooperativismo@demhab.prefpoa.com.br.

Mercado Público também teve reabertura simbólica de portão

O Mercado Público de Porto Alegre, que funcionava com restrição de atendimento limitada a 25% de ocupação e um cliente por atendente, teve um ato simbólico de reabertura do portão da avenida Júlio de Castilhos, nesta terça, já enquadrado no novo decreto da prefeitura, que retira o limite de ocupação desde que respeitada a permanência de 50% dos trabalhadores.

“Esse ato representa muito mais do que abrir um portão; é abrir diálogo. A gente quer trabalhar e trazer um mercado melhor para a cidade”, afirmou a presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Público, Adriana Martini, ao prefeito Sebastião Melo.

Com a publicação do Decreto 20.889, em vigor a partir desta terça-feira, no qual o Município adere ao Sistema Estadual de Distanciamento Controlado, o Mercado Público passa a operar com as novas determinações. Para o prefeito, o próximo passo é a entrega do segundo piso, com a gastronomia funcionando também aos domingos.

“O empresariado é um grande aliado no enfrentamento do coronavírus. Temos que combater aglomerações e respeitar os protocolos. E o comércio que trabalha de forma regular tem que funcionar e gerar emprego e renda”, defendeu Melo, acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes e de vereadores.

