Acontece “Precisamos focar em inovação”, afirma novo presidente da Federasul

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Da esquerda para a direita, presidente do Conselho Superior, Humberto Ruga, Anderson Cardoso e Simone Leite durante assinatura do termo de posse em dezembro. Foto: Divulgação/Federasul Da esquerda para a direita, presidente do Conselho Superior, Humberto Ruga, Anderson Cardoso e Simone Leite durante assinatura do termo de posse em dezembro. (Foto: Divulgação/Federasul) Foto: Divulgação/Federasul

A nova gestão da Federasul (2021/2022) trabalha nas ações da entidade para o ano de 2021. Sob o comando do presidente Anderson Trautman Cardoso, diretores já estão se reunindo para traçar projetos voltados à inovação. A ideia é pautar temas que possam contribuir com o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Questões relacionadas ao fomento a startups, sustentabilidade, diversidade e transformação digital estarão em debate na entidade, buscando melhorar a competitividade das empresas gaúchas.

“Baseados em nossos valores, como ética, defesa da livre iniciativa e respeito às liberdades individuais, seguiremos firmes em nosso propósito de congregar entidades de classe produtiva de todo o Rio Grande do Sul em prol do empreendedorismo, visando ao desenvolvimento econômico e social de nosso Estado”, afirmou o presidente Anderson Trautman Cardoso, que assumiu em dezembro passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece