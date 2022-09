Economia Depoimento de Elon Musk sobre compra do Twitter é remarcado para outubro

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Julgamento da disputa judicial entre o bilionário e a empresa está marcada para 17 de outubro. (Foto: Reprodução)

O depoimento de Elon Musk aos advogados do Twitter, previsto para esta semana, foi adiado para 6 e 7 de outubro, dias antes do julgamento sobre a tentativa do bilionário de sair do acordo de compra da rede social por US$ 44 bilhões.

Fontes próximas ao litígio disseram que o momento da entrevista, originalmente agendada para esta semana, estava sujeito a alterações.

Os dois lados estão conduzindo dezenas de depoimentos e revisando milhares de documentos e comunicações em preparação para o julgamento de cinco dias, que começa em 17 de outubro.

O empresário será ouvido em um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, onde a batalha judicial está tramitando. O processo começou em julho, depois que ele anunciou que sairia da negociação de cerca de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 230 bilhões).

A expectativa é que o depoimento de Musk seja uma parte fundamental do litígio. Em depoimentos anteriores sob juramento, ele foi combativo.

Além disso, espera-se que os advogados do Twitter tentem mostrar que Musk deixou o acordo de compra da rede social devido à piora do mercado financeiro.

Musk diz que deixou o acordo porque não foi informado corretamente sobre a quantidade de contas falsas e de spam na plataforma. O Twitter, por sua vez, diz que seguiu o que estava previsto e que o empresário é quem descumpriu a negociação.

O Twitter quer que a Justiça mande Musk fechar a aquisição no preço acordado de US$ 54,20 por ação. O bilionário acusa o Twitter de violar o acordo ao reter informações críticas sobre usuários, e busca sair do negócio sem sofrer penalidade.

