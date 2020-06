Rio Grande do Sul Depois da análise de recursos pelo governo gaúcho, a região de Palmeira das Missões voltou à bandeira laranja no distanciamento controlado

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Medida proporciona restrições mais brandas às atividades. (Foto: Divulgação)

Após a análise de 30 recursos encaminhados por prefeituras e entidades do comércio e de outros setores, o Gabinete de Crise do governo gaúcho reverteu uma das cinco bandeiras vermelhas (alto risco de contágio por coronavírus) anunciadas no último sábado (20) para a sétima fase do sistema de distanciamento controlado em vigência no Rio Grande do Sul para combater a pandemia de coronavírus. A região beneficiada foi a de Palmeira das Missões.

Em transmissão ao vivo nesta segunda-feira (22), o governador Eduardo Leite anunciou que somente esta área do Estado pode recuar para a classificação laranja (risco médio), já a partir desta terça-feira (23). Ficaram de fora Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas, que permanecem sob a cor vermelha, que implica protocolos mais restritivos às atividades econômicas.

“A região de Palmeira das Missões apresentou melhora em dados como número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave [SRAG[ em UTI [Unidade de Terapia Intensiva] e casos confirmados em UTI”, esclareceu. “Além disso, tem uma boa oferta de leitos e, inclusive, aumentou a disponibilidade de UTIs livres. Consideramos tudo isso mais a questão do arredondamento da média e decidimos que a região poderia voltar para bandeira laranja”.

As demais regiões, classificadas na maioria em laranja – 13 no total –, e apenas três em amarelo (risco baixo), permanecem com os níveis divulgados de forma preliminar. A sétima etapa de vigência do distanciamento controlado prossegue até as 23h59min da segunda-feira que vem (29). O mapa completo pode ser consultado no site distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

“Nosso modelo sempre foi baseado na ideia de pactuação, é aberto para discussão e colaborativo, por isso, estamos abrindo esse espaço para dialogar com municípios e setores econômicos, para que possamos ter o melhor modelo, com proteção à vida conciliada às atividades econômicas o máximo possível”, frisou o chefe do Executivo.

Novidade

Uma novidade anunciada pelo governador durante a transmissão foi a possibilidade de que municípios sob bandeira vermelha sem registro de hospitalização e óbito por Covid-19 nos últimos 14 dias poderão adotar, por meio de regulamento próprio, protocolos para as atividades previstos na bandeira laranja, desde que mantenham atualizados os respectivos sistemas de informações.

Na sétima rodada, do total de 81 municípios que compõem as quatro regiões sob bandeira vermelha, há 37 sem registro de hospitalizações e óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias. Nesses locais, caso os prefeitos queiram, poderão adotar medidas estabelecidas na bandeira laranja.

Além disso, os demais municípios com classificação vermelha poderão adotar protocolos próprios para setores pré-determinados: administração pública, transporte coletivo urbano; e bancos e lotéricas.

Também foram adotados novos protocolos de operação para missas e cultos; academias e clubes esportivos; serviços de higiene pessoal (cabeleireiro e barbearia); e serviços de contabilidade e indústrias. Os detalhes serão divulgados em decreto a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul