Andropausa: 8 dicas para aliviar a "menopausa masculina"

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Uma dieta pobre em gordura e rica em fibras, com proteínas, sobretudo, ajudará a estimular a produção de hormônio. (Foto: Reprodução)

Existe há muito tempo controvérsia sobre a existência da menopausa masculina (ou andropausa). Entretanto, graças a estudos da testosterona, os cientistas agora têm certeza de que ela ocorre. A partir dos 40 anos, a produção de testosterona, que é responsável pelo desejo sexual masculino, cai gradualmente, e dos 40 aos 60 anos, os homens podem sofrer com sintomas. Eles são semelhantes aos da menopausa feminina, incluindo diminuição da libido, letargia e depressão. Pode haver perda de massa óssea, tornando os ossos mais suscetíveis a fraturas. Níveis baixos de testosterona também colocam a saúde cardíaca em risco, fazendo com que as artérias coronarianas fiquem mais propensas a espasmos, que são uma importante causa de angina. Aqui estão algumas dicas para ajudar os homens a passar pela andropausa:

1. Procure apoio

Encontre novas maneiras para aliviar o estresse, tais como fazer parte de atividades em grupo e procurar ajuda individual de um parceiro ou amigo.

2. Faça exercícios

Para produzir endorfinas que aumentam o humor e mantêm os ossos e os músculos fortes e saudáveis, faça atividade física.

3. Ajuste sua dieta

Uma dieta pobre em gordura e rica em fibras, com proteínas, sobretudo, ajudará a estimular a produção de hormônio. Sua saúde agradece o que você come.

4. Maximize os minerais

Uma dieta rica em zinco – carne de porco, castanha-de-caju e frutos do mar, principalmente ostras – ajudará a manter os níveis de testosterona altos.

5. Tente o ginkgo biloba

A princípio, tente o ginkgo biloba para ajudar a manter a circulação saudável e prevenir a disfunção erétil. Mas converse com o médico.

6. Corte a toranja

Ela contém uma substância que pode converter a testosterona em estrogênio. Portanto, evitar seu consumo pode ajudar a manter os níveis de testosterona.

7. Evite álcool em excesso

Em excesso, o álcool contribui para os problemas da andropausa, pois diminui ainda mais os níveis de testosterona.

8. TRH para andropausa

A terapia de reposição hormonal (TRH) para os homens está cada vez mais disponível, e, principalmente, para sintomas mais graves ela pode ser o mais indicado para a saúde física e mental.

