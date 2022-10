Polícia Depósito de drogas é descoberto em quarto de pensão em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Foram apreendidos mais de 10 quilos de cocaína pura e mais de 20 quilos de maconha Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram apreendidos mais de 10 quilos de cocaína pura e mais de 20 quilos de maconha. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil encontrou um depósito de drogas em uma pensão no bairro Glória, na Zona Sul de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (24). O local foi descoberto após denúncias de movimentação atípica em um quarto do estabelecimento.

“Conforme os relatos, um dos quartos alugados apresentava movimento de pessoas apenas no turno da noite. Além disso, constantemente homens eram vistos entrando e saindo do imóvel com caixas e sacos fechados”, informou a polícia na manhã desta terça-feira (25).

Quando entraram no quarto, os agentes sentiram um forte odor de maconha e realizaram uma revista no local. Foram apreendidos mais de 10 quilos de cocaína pura, 2 quilos de insumo para preparação de cocaína, mais de 20 quilos de maconha e uma balança de precisão.

Não havia ninguém no quarto no momento da operação policial. Segundo a Polícia Civil, as drogas pertencem a uma facção criminosa com base na Zona Sul da Capital. Não houve prisões. O nome da pensão não foi divulgado.

“A investigação prossegue para identificar e responsabilizar os membros da organização criminosa responsáveis pelos entorpecentes”, informou a polícia.

