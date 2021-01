Brasil Deputado Célio Moura sofre acidente em Tocantins; irmão morre

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Célio Moura sofreu acidente de carro em Tocantins Foto: Divulgação Célio Moura sofreu acidente de carro em Tocantins. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O deputado federal Célio Moura (PT-TO) deve ser transferido em um avião UTI para um hospital em Brasília (DF) após sofrer um grave acidente de carro em Tocantins, na noite deste sábado (2). O irmão do parlamentar, Marcilon Moura, também estava no carro e morreu. As informações são da assessoria do deputado e foram divulgadas em redes sociais.

O acidente ocorreu na BR-153, entre as cidades de Araguaína e Nova Olinda. Moura foi socorrido e levado ferido e consciente para o Hospital Regional de Araguaína. O deputado está em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e aguarda liberação para a transferência.

“Estamos viabilizando sua transferência para Brasília, que ainda não ocorreu pois ainda não houve a liberação pela equipe médica de Araguaína. A situação é delicada e requer cuidados, mas ele está estável”, escreveu a assessoria do deputado em sua página no Facebook.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil