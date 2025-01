Política Deputado federal do RS fica 5 horas em fila e não consegue entrar em comício de Trump

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O deputado Maurício Marcon (Podemos-RS) relatou dificuldades para participar de eventos relacionados à posse de Donald Trump. (Foto: Sérgio Lima)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Maurício Marcon (Podemos-RS) relatou dificuldades para participar de eventos relacionados à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Ele disse ter passado cinco horas na fila, sem conseguir acesso ao comício de apoiadores realizado no domingo (19).

Conforme o parlamentar, ele e a mulher andaram apenas “meia quadra” durante o tempo de espera, permanecendo em pé debaixo de neve. “Não é do meu feitio, mas não dá mais para aguentar”, desabafou em uma publicação no Instagram. “Estamos exaustos, a fila praticamente não anda, acho que o esquema de segurança é muito forte”.

Já nessa segunda-feira (20), Marcon tentou entrar na Capital One Arena para o desfile de Trump após a posse. Por isso, ele perdeu um encontro entre deputados brasileiros e Steve Bannon, ex-assessor do presidente americano.

Também havia uma intenção de os parlamentares assistirem à cerimônia de posse em frente ao Capitólio. Mas as baixas temperaturas levaram à transferência para uma área interna do prédio do Congresso. Por conta da mudança, o deputado e a mulher acompanharam a posse de um telão em um hotel.

Marcon integra a comitiva da oposição brasileira que viajou a Washington para acompanhar a posse de Trump. O grupo inclui integrantes da família Bolsonaro e parlamentares aliados.

Outra deputada da comitiva que também não conseguiu comparecer a um evento anterior à posse foi a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Ela relatou no domingo ter sofrido um acidente durante um voo da American Airlines. Segundo a parlamentar, ela foi atingida no nariz por um painel enquanto tentava pegar um absorvente no banheiro da aeronave, o que teria impedido sua presença em um evento em Washington.

Michelle e Eduardo

Em outra frente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ficaram de fora da Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, onde foi realizada a posse do presidente americano Donald Trump nessa segunda-feira. Os dois não puderam ocupar o espaço reservado para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tiveram que acompanhar a cerimônia em um estádio de basquete e hóquei localizado na capital americana.

Em nota, Eduardo disse que eles foram encaminhados para o Capital One Arena, onde Trump assinou os primeiros decretos e discursou para apoiadores. Segundo o parlamentar, o cerimonial do presidente americano assegurou que Bolsonaro teria espaço na Rotunda caso viesse aos Estados Unidos e que a ida ao estádio ocorreu por uma “questão protocolar”.

“Devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família Trump, alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar. Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, local escolhido por Trump para assinar seus primeiros decretos como presidente e discursar ao público”, afirmou o deputado federal. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deputado-federal-do-rs-fica-5-horas-em-fila-e-nao-consegue-entrar-em-comicio-de-trump/

Deputado federal do RS fica 5 horas em fila e não consegue entrar em comício de Trump

2025-01-20