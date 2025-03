Bruno Laux Deputado Marcus Vinícius apresenta potencialidades do RS para empresários do setor de iGaming

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

O deputado estadual Marcus Vinícius (PP) esteve entre os palestrantes do SBC Summit Rio, considerado o maior evento de iGaming da América Latina. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

iGaming no RS

O deputado estadual Marcus Vinícius (PP) esteve entre os palestrantes do SBC Summit Rio, considerado o maior evento de iGaming da América Latina, realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Proponente e relator da Subcomissão de Regulamentação das Apostas Esportivas Eletrônicas na Assembleia gaúcha, o parlamentar integrou o painel “Estabelecimentos físicos: novas leis, grandes oportunidades”, em que apresentou os avanços do RS na regulamentação de atividades do gênero e defendeu a criação de um ambiente seguro e competitivo para o setor. Aproveitando a presença de lideranças do meio no evento, o deputado reuniu-se com representantes do segmento para discutir oportunidades de investimento no RS e convidou empresários para conhecer as potencialidades do Estado.

Concessão rodoviária

Em viagem à Brasília nesta semana, o deputado Zé Nunes (PT) acompanhou o correligionário e deputado federal Alexandre Lindenmeyer (RS) em uma série de reuniões com representantes de diferentes órgãos do governo federal para dialogar sobre os próximos passos da concessão das rodovias do Polo Rodoviário de Pelotas. Durante as agendas, o parlamentar recebeu a confirmação de que o governo Lula decidiu não renovar o contrato com a concessionária Ecosul, que terá seu prazo encerrado em março de 2026. Caso não fique definida uma nova licitação, o DNIT assumirá a gestão da rodovia e suspenderá a cobrança de pedágios até a implementação de um novo modelo. Nunes aproveitou as reuniões para tratar da necessidade de reduzir as tarifas de cobrança de unidades do gênero, tornando-as mais justas e acessíveis para a população. “Para ampliar o debate, a Frente Parlamentar organizará uma audiência pública em Pelotas no dia 20 de março, com a presença do Ministério dos Transportes”, destacou o deputado.

Modernização dos pedágios

Retornou para análise no Senado o projeto que amplia as formas de pagamento de pedágios e rodovias federais, permitindo o uso de cartões, PIX e carteiras digitais. De autoria do senador Eduardo Girão (NOVO-CE), o texto foi alterado pela Câmara dos Deputados, que incluiu na matéria a suspensão por um ano das multas por evasão no sistema automático “free flow”. Implementado nas rodovias brasileiras há pouco menos de dois anos, a plataforma de cobrança já gerou mais de R$1 milhão de reais em multas.

Instabilidade de energia

Diante de uma série de relatos apresentados por moradores de Cachoeira do Sul sobre frequentes quedas de energia na cidade, o deputado Airton Lima (Podemos) encaminhou um ofício à RGE solicitando esclarecimentos sobre as causas dessas interrupções e cobrando medidas efetivas para solucionar o problema. Airton afirma que a situação tem causado danos em eletrodomésticos, além de aumentar a sensação de insegurança e criar uma série de dificuldades cotidianas devido à instabilidade de energia. “A população de Cachoeira do Sul não pode continuar sendo penalizada com um serviço essencial que não está sendo prestado de forma adequada. Estamos cobrando a RGE para que apresente soluções concretas e evite mais prejuízos aos cidadãos”, pontua o parlamentar.

Proteção permanente

A vacina da gripe passou a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. A partir da segunda quinzena de março, a vacinação contra a influenza estará disponível em todas as salas de vacina do país, indo além de campanhas sazonais e garantindo proteção permanente para esses públicos. A medida busca reforçar a estratégia de imunização do país e se soma a outros incrementos anunciados para 2025 no setor, como a ampliação do período para aplicação da vacina contra rotavírus e a substituição das doses de reforço da vacina oral contra poliomielite por uma dose inativada.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-03-01