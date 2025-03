Cláudio Humberto Escolha de Gleisi expõe Lula isolado e sem opções

Por Cláudio Humberto | 1 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A classe política recebeu com estupefação Gleisi Hoffmann no Ministério de Relações Institucionais, cujo papel é articular bom relacionamento do governo com o Congresso. Temperamental, do tipo que trata mal aliados e adversários igualitariamente, Gleisi não articulou nem a união do PT, que preside há 8 anos. Lula bota “fogo no parquinho” da articulação do governo, expondo sua dificuldade de encontrar quem aceitasse o cargo. Isolado, perde chance de ouro de “ciscar para dentro” e ampliar alianças.

Escolha de Janja

Impressiona o isolamento de Lula, que já não conversa sobre decisões. Consulta apenas a Janja e eventualmente a Rui Costa (Casa Civil).

Lacração em 1º

Sem opções e sob domínio da lacração, Lula acatou o buzinaço de Janja no seu ouvido: “compensar” com Gleisi a demissão da terceira ministra.

Me inclua fora dessa

Jaques Wagner (BA) e José Guimarães (CE), do PT, civilizados no trato e adequados à tarefa, nunca foram levados a sério por Lula para o cargo.

Já foi melhor

Criado por Lula em 2005, o ministério foi chefiado por políticos hábeis, como o próprio Wagner, Walfrido dos Mares Guia e José Mucio Monteiro.

Audiência pública discute termelétrica em Brasília

O Ibama promoverá audiências públicas, dia 12, sobre o projeto da Usina Termoelétrica Brasília, movida a gás natural, além de gasoduto e oleoduto. Trata-se de um empreendimento do empresário baiano Carlos Suarez, experiente no setor. Os ambientalistas já estão pintados para a guerra. No Brasil, há 48 termelétricas a gás, 44 a óleo, 10 a carvão mineral, 2 nucleares e mais 11 usinas biocombustíveis. ONGs querem melar o projeto mesmo sem histórico de danos ambientais relevantes.

Investimentos

A Termelétrica de Brasília já gerou expectativas positivas em Samambaia e Recanto das Emas, regiões pobres do DF, onde ocupará 192 hectares.

Nova escola

O projeto será na Fazenda Guariroba, onde está prevista a construção de escola maior e melhor que a Escola Classe a ser removida do local.

Prosperidade

Há otimismo no governo do DF: o projeto deve gerar renda e empregos e atrair investimentos bilionários em infraestrutura, construção e comércio.

Os lesa-pátria

A Guiana, “nova Dubai”, já tem a maior renda per capita do continente, US$29 mil, o triplo do Brasil, explorando petróleo na margem equatorial. Aqui, o Ibama controlado por ONGs lesa a pátria impedindo a Petrobras até de fazer estudos sobre a reserva estimada de 11 bilhões de barris.

Um mês de nada

Após um mês nas respectivas presidências da Câmara e do Senado, o deputado Hugo Motta (Rep-PB) e o senador Davi Alcolumbre até agora conseguiram instalar comissões… e só.

Falta ação

“O problema do governo Lula não são só os discursos, mas sim a ação, ou a falta dela”, disse o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do Progressistas (PP), sobre o vai-e-vem da verborragia de Lula.

Emendas em questão

Foram pagos R$31,6 bilhões em emendas parlamentares no ano passado, apontam dados do governo. O Portal da Transparência não registra sequer um centavo liberado em 2025.

Aliados desistindo

Viralizou fala de André Janones (Avante-MG), aliado de primeira hora de Lula (PT), que tentou de tudo para virar ministro, na qual descreve o presidente como “enfraquecido”, “sem força popular” e “sem penetração”.

Homenagem à liberdade

A jurista Janaina Paschoal, vereadora em São Paulo, destacou que a decisão da justiça americana contra censura apenas reforça a soberania dos EUA. Prevê expulsão ou proibição de entrar no país autoridades estrangeiras que ousarem censurar cidadãos e empresas americanos.

Água para rolar

O ministro André Mendonça, o último indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal em 2031 e Cristiano Zanin, o primeiro indicado do Lula 3, em 2033.

Bento

Completa 19 anos neste sábado (1º) a renúncia oficial do Papa Bento XVI, o primeiro a abandonar o papado desde Celestino V, em 1294. Ele foi substituído pelo Papa Francisco em 2006.

Só para lembrar…

…Gleisi na “articulação” confirma a sentença da Lei de Murphy segundo a qual “nada está tão ruim que não possa piorar”.

PODER SEM PUDOR

Feios de doer

Nascido em Guapé (MG), Passos Maia foi eleito senador estadual várias vezes, na República Velha. Os amigos e depois os inimigos, só de gozação, exageravam dizendo que era o político mais feio de Minas. Não ligava. Certa vez bateram à sua porta, Maia atendeu. Mandou o homem entrar e sentar. Pediu licença, foi lá dentro e voltou com uma medalha na mão: “Isso é seu, agora. Ganhei no Senado, como “prêmio” por ter sido o sujeito mais feio que passou por lá. Mas agora vejo que o senhor merece o prêmio.” E despachou o homem, um vendedor de livros. Feio de doer.

(Cláudio Humberto – @diariodopoder)

