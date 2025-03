Bruno Laux Lula fica em Brasília durante o carnaval para refletir sobre próximos passos da reforma ministerial

1 de março de 2025

O presidente Lula deve retornar neste sábado do Uruguai para Brasília, onde passará o restante do Carnaval. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Carnaval em Brasília

O presidente Lula deve retornar neste sábado do Uruguai para Brasília, onde passará o restante do Carnaval ao lado da primeira-dama Janja da Silva entre o Palácio do Alvorada e a Granja do Torto. O chefe do Executivo sinalizou a aliados que pretende aproveitar o feriado para descansar e refletir sobre os próximos passos da reforma ministerial.

Agendas no Uruguai

Lula embarcou nesta sexta-feira para Montevidéu, onde participa neste sábado da posse de Yamandú Orsi como presidente do Uruguai. Durante a passagem pelo país vizinho, o líder brasileiro segue integrando reuniões com outros chefes de Estado, além de um encontro com o ex-presidente uruguaio e amigo pessoal, José “Pepe” Mujica.

Indicação confirmada

Confirmando as expectativas dos corredores do Planalto, o presidente Lula anunciou nesta sexta-feira a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como nova ministra das Relações Institucionais. Nas redes sociais, a deputada federal afirmou que espera corresponder à confiança do presidente através do diálogo democrático construído junto aos partidos aliados, ao Congresso e demais instituições.

Congratulações à ministra

Após receber do próprio presidente Lula, por telefone, a confirmação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), desejou “pleno êxito” à deputada à frente da nova função. O líder parlamentar afirmou que sempre teve boa relação com a petista no parlamento e que continuará “o diálogo permanente a favor do Brasil”.

Congratulações à ministra II

Do outro lado do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também foi comunicado por Lula sobre a indicação de Gleisi, a quem desejou “muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento”. Falando em nome do Legislativo nas redes sociais, o senador reafirmou o compromisso dos parlamentares em “trabalhar sempre em defesa do Brasil”.

Medida revogada

Em meio a críticas de produtores agropecuários e parlamentares da oposição, o Ministério da Agricultura decidiu revogar a obrigatoriedade da aplicação de carimbos com data de validade na casca de ovos. A pasta argumenta que a decisão busca aprofundar a discussão com a sociedade civil e o setor produtivo, de modo a verificar a viabilidade e conveniência da implementação da medida.

Procuradoria municipal

O Senado deve votar após o carnaval a proposta de emenda à Constituição que institui a carreira de procurador municipal na advocacia pública. De forma similar ao que ocorre atualmente na União e nos estados, o texto sugere o ingresso por concurso público na função para os profissionais com interesse em representar os municípios judicialmente.

Segunda chamada

O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira a lista de convocados da segunda chamada do ProUni 2025. Os candidatos aprovados para o recebimento das bolsas de estudo em universidades privadas terão até o próximo dia 17 de março para apresentar a documentação exigida para a matrícula.

Penalização ampliada

O deputado Hélio Lopes (PL-RJ) está mobilizando uma proposta legislativa que aumenta as penas dos crimes relacionados à introdução ilegal de armas, drogas e telefones celulares em unidades penitenciárias e outros locais de custódia. O texto prevê um agravante especial quando o transporte de itens do gênero para dentro dos espaços seja realizado por servidores públicos.

Bandeira verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou nesta sexta-feira que manterá a bandeira tarifária verde nas contas de luz no mês de março. A adoção da referência, mantida desde o mês de dezembro, ocorre frente às condições favoráveis de geração de energia no país.

BRICS e emprego

Representantes dos países-membros do BRICS participaram nesta sexta-feira do segundo encontro do Grupo de Trabalho sobre Emprego do bloco, coordenado pelo Brasil. A reunião virtual, realizada a partir de Brasília, teve dentre suas pautas centrais o impacto da mudança do clima na saúde e produtividade dos trabalhadores, com foco especial nas recentes temperaturas extremas.

Porta de Entrada

O programa Porta de Entrada, do governo gaúcho, atingiu nesta sexta-feira a marca de 2 mil Certificados de Concessão de Subsídio. O documento viabiliza a assinatura do contrato de financiamento habitacional, com valor subsidiado de R$ 20 mil como parte do pagamento de entrada para a casa própria dos cidadãos beneficiados.

Alfabetiza+POA

Entrou em discussão na Câmara de Vereadores da Capital o projeto do Executivo que cria o Programa Alfabetiza+POA, destinado à garantia da alfabetização de crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental. A ação prevê a concessão de bolas de aperfeiçoamento profissional para professores efetivos ou contratados em caráter emergencial, aos regentes do 1º e do 2º ano, aos supervisores responsáveis pelo programa nas escolas e aos coordenadores da iniciativa.

Educação infantil

A Secretaria de Educação de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira 494 novas vagas para a Educação Infantil no município, a partir do credenciamento de mais 16 escolas privadas no edital de compra de vagas. Pais e responsáveis pelas crianças beneficiadas serão acionados pela pasta para a realização das matrículas, sem a necessidade de abrir uma nova solicitação.

Combate à informalidade

Os presidentes Marcelo Arruda, da Famurs, e Luiz Carlos Bohn, do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, reuniram-se nesta semana para tratar do combate à informalidade nas cidades gaúchas, que movimentou cerca de R$83,4 bilhões somente em 2020. Os gestores abordaram alternativas conjuntas para reduzir o comércio informal, além de tratar de questões relacionadas à defesa do setor terciário e à interação das entidades com os municípios.

