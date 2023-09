Política Deputado pede que o Supremo investigue perda de imagens gravadas no Ministério da Justiça

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

O ministro enviou ao colegiado imagens de apenas quatro câmeras, a despeito de a estrutura contar com 185. (Foto: Divulgação)

A oposição ao governo Lula encontrou espaço para avançar sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, um dos objetivos do grupo na CPMI do 8 de Janeiro. O deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo investigação sobre suspeita da prática do crime de supressão de documento, por causa da perda das gravações de câmeras de segurança do Ministério da Justiça.

O ministro enviou ao colegiado imagens de apenas quatro câmeras, a despeito de a estrutura contar com 185. Na ocasião, Dino justificou a falta de gravações alegando que o sistema do Palácio da Justiça, que fica ao lado do Congresso, tem capacidade de armazenamento limitada a menos de 30 dias. Dessa forma, o que foi gravado vai sendo apagado à medida que novas imagens são armazenadas.

Preservação – Para o deputado, a justificativa não é suficiente. “A desculpa invocada pelo ministro é de todo absurda. A relevância dos acontecimentos havidos naquela ocasião, cujos reflexos se fazem sentir na cena política nacional até a presente data, é mais do que bastante para justificar a preservação de todos os seus registros”, afirma Valadares na ação.

