Cláudio Humberto Deputados brigam pelo lugar de Fufuca, líder do PP

Por Cláudio Humberto | 3 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A pretendida reforma ministerial de Lula nem saiu do papel, mas deputados do Progressistas já se movimentam para assumir o posto de líder do partido, hoje com André Fufuca (MA), pretenso ministro em eventual atualização da Esplanada. Ao menos três parlamentares se articulam pela vaga hoje com Fufuca: Cláudio Cajado (BA), Eduardo da Fonte (PE) e Mário Negromonte Jr. (BA). A ascensão ao cargo de líder passa pela benção do presidente da Câmara, o pepista Arthur Lira (AL).

Em alta

Na bolsa de apostas, Cajado aparece mais bem posicionado. Ganhou pontos por relatar a regra fiscal.

Fica na lembrança

Da Fonte já ocupou a vaga em 2013. Subiu de posição em polêmica substituição do então líder Arthur Lira. Não deve levar a vaga desta vez.

Lulista malvisto

O problema de Mário Negromonte é o “excesso de lulismo”. Lira não gosta da ideia de um líder do PP alinhadíssimo ao Planalto.

A vaga

O PP tem importante bancada na Câmara. Hoje são 49 deputados federais em exercício. O líder fala em nome da bancada.

Só 78 deputados têm 100% de presença na Câmara

Levantamento realizado pela coluna identificou que apenas 78 dos 513 deputados federais não tem registro de ausência no sistema de frequência da Câmara dos Deputados. A ausência pode ser justificada ou não justificada pelo parlamentar. Surpreende o número de parlamentares que registram ao menos uma falta, ou seja, não deu qualquer satisfação pela ausência: 257 deputados, metade da Câmara.

O recordista

O recordista de faltas é Junior Lourenço (PL-MA), 21 não justificadas. A coluna procurou o gabinete do deputado, sem resposta.

Prata

O ranking dos faltosos é seguido por José Priante (MDB-PA), foram 14. O deputado ainda tem outras duas ausências, mas foram justificadas.

Não apareceu

Luiza Erundina (Psol-SP) lidera o ranking de ausências justificadas. A deputada não apareceu para trabalhar por 41 vezes.

Lacre sem lucro

Lula reservou os menores orçamentos de 2024 para os ministérios da Mulher (R$208 milhões) e da Igualdade Racial (R$163,3 milhões). Até o Conselho Nacional de Justiça terá orçamento maior: R$297,7 milhões.

Ministro milionário

A grana bloqueada por Luís Roberto Barroso (STF), R$835 mil, não incomoda Juscelino Filho (Comunicações), ministro de Lula suspeito de corrupção. Seu patrimônio declarado passa dos R$4,4 milhões.

Hotéis de luxo, aqui vou eu

Em curta estada em Brasília, onde fica por alguns dias após voltar da África do Sul, o presidente Lula viajará a Cuba e depois ao México, tudo antes de ir para a Assembleia da ONU, dia 19, em Nova York (EUA).

Que escândalo?

Enquanto acionistas das Americanas penam com o rombo bilionária da empresa, os três principais sócios estão entre os cinco mais ricos do Brasil, revela a Forbes. As fortunas de Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles, Beto Sicupira e suas famílias somam R$166,6 bilhões.

Nem R$1

Ações das Americanas registraram alta de 6,52% na última semana. A valorização não traz refresco para os acionistas, que viram os papeis perderam quase todo o valor. Na sexta (1) a ação valia R$0,98.

Pré-pré-candidato

O ex-ministro e ex-senador Eunício Oliveira (MDB) já avisou que “vai deixar o nome à disposição do partido” para ser candidato a uma (das duas) vagas ao Senado, em 2026, com apoio de Lula e cia.

Fadiga de material

O presidente Lula não figurou durante toda a semana entre os assuntos do Google Trends no Brasil, ferramenta que avalia o interesse das buscas na internet em tempo real. Política quase não apareceu.

Papel e caneta

O ex-comandante da PM-DF coronel Jorge Naime passou da cadeia o comando da Associação de Oficiais ao coronel Leonardo. Naime assinou uma carta e lamentou não fazer a transição em um grande evento.

Pensando bem…

…é mesmo um governo retrô: desde os tempos de FHC, o escândalo não começava nas Comunicações.

PODER SEM PUDOR

Conversa de bêbado

Benedito Valadares foi chamado ao Palácio do Catete, no Rio, para receber de Getúlio Vargas a melhor notícia de sua vida: seria nomeado governador de Minas Gerais. Mas o ditador ordenou-lhe segredo absoluto por uma semana. Angustiado, Valadares ia à Pedra do Arpoador, todos os dias, para gritar a plenos pulmões: “Eu sou o novo governador de Minas!” No sexto dia, ele não se aguentou e contou tudo à mulher. D. Odete não acreditou: “Mas, Benedito, você não me garantiu que tinha deixado de beber?”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/deputados-brigam-pelo-lugar-de-fufuca-lider-do-pp/

Deputados brigam pelo lugar de Fufuca, líder do PP

2023-09-03