Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Colegiado se dedicará a temas como a perda do protagonismo nacional do Rio Grande do Sul no setor. (Foto: Guerreiro/AL-RS)

Um grupo de deputados estaduais instalou oficialmente nesta terça-feira (23) a Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Gaúcha. A iniciativa é do deputado Cláudio Branchieri (Podemos), que discursou sobre a importância do setor para o progresso econômico do Rio Grande do Sul.

“Precisamos ajudar na retomada de um protagonismo que se perdeu ao longo do tempo, por várias razões”, ressaltou o parlamentar, que também mencionou suas ligação com a atividade: “Muito do que aprendi foi dentro da indústria, ao longo de 30 anos”.

Em seguida, ele apresentou dados estatísticos sobre a participação do setor na economia regional: em 2020, a só a indústria de transformação recolheu R$ 30 bilhões em tributos. O segmento é responsável por 14% do Produto Interno Bruto (PIB) e por quase um terço da arrecadação estadual, além de empregar mais de 650 mil trabalhadores.

“Precisamos encarar um grande drama que é a progressiva perda da relevância dos parques industriais gaúcho e brasileiro ao longo do tempo”, complementou. “Dentre os desafios a serem enfrentados está a infraestrutura sucateada pela falta da capacidade do Estado em fazer investimentos, por conta da irresponsabilidade fiscal, além da questão regulatória e fiscalizatória e das leis e normas.”

Outras manifestações

A 1ª vice-presidente da Assembleia Legislativa, Nadine Anflor (PSDB), falou do setor como motor do crescimento econômico e que produz em larga escala bens e serviços que atendem às necessidades da população. Ela sublinhou:

“Debater, criar reflexões, ações e políticas públicas para o setor é de extrema importância. Cabe aos agentes públicos ajudar a resolver alguns dos entraves, como a desoneração e a desburocratização”.

Também se manifestaram o prefeito em exercício de Porto Alegre, vereador Hamilton Sossmeier, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. A lista de presenças abrangeu, ainda, os deputados Airton Lima (Podemos), Carlos Búrigo (MDB), Capitão Martim (Republicanos), Felipe Camozzato (Novo) e Rodrigo Lorenzoni (PL), além de empresários e representantes de entidades como a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, elogiou a iniciativa e enfatizou o papel soberano do poder Legislativo para capitanear as ações demandadas pela sociedade para o desenvolvimento dos Estados. Ele destacou a contribuição do setor para a arrecadação, que corresponde a 58,4% do recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e reforçou a necessidade de melhor aproveitamento do potencial gaúcho.

Lembrando a passagem do Dia Nacional da Indústria, que será comemorado nesta quinta-feira (25), o dirigente ressaltou o fato de o Serviço Nacional da Indústria (Senai) já ter formado 82 milhões de pessoas. A entidade tem um investimento programado de R$ 300 milhões em cinco escolas novas e um instituto de formação e aprimoramento de professores, que será inaugurado na data temática.

“Essa frente parlamentar também é para nós uma forma de homenagear os industriais gaúchos com seus produtos de classe mundial exportados para mais de 160 países”, finalizou. “Formada por 109 sindicatos filiados, a Fiergs representa as 50 mil fábricas instaladas no Rio Grande do Sul e que respondem por mais de 800 mil empregos.”

(Marcello Campos)

2023-05-23