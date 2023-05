Porto Alegre Porto Alegre conta com 255 novos modelos de abrigo em paradas de ônibus

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Número deve chegar a 1.507 unidades em cinco anos, estima a prefeitura. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Viabilizados por uma parceria público-privada entre a prefeitura de Porto Alegre e a concessionária Eletromidia, os novos abrigos de paradas de ônibus já contemplam 255 pontos nos mais variados bairros. As estruturas – sem custo aos cofres municipais – contam com iluminação artificial, piso podotátil, espaço para cadeirantes, três tomadas USB e display com informações sobre as linhas, além de proteção contra vento e chuva.

O total de equipamentos instalados abrange 154 são do tipo “A”, com quatro assentos, ao passo que os outros 101 são classificados na modalidade “B”, com três.

Além disso, 70 dos 255 abrigos em funcionamento são sustentáveis, com placas fotovoltaicas para geração de energia, e 20 disponibilizam acesso gratuito à rede de internet wi-fi – a previsão para os próximos cinco meses é de que 100 dessas paradas do transporte coletivo ofereçam conexão 5G gratuita.

A concessionária também é responsável pela manutenção das estruturas. Só no mês de abril foram realizadas quase mil vistorias. Em contrapartida para instalação e prestação do serviço, a empresa explora comercialmente 156 painéis publicitários, conhecidos como Mobiliário Urbano Para Informação (Mupi): 52 são estáticos e 104 digitais. “Essa é a forma de remuneração do contrato para o parceiro privado”, explica a prefeitura.

Conforme regramento previsto em edital, os Mupis podem ser instalados em uma distância de até 40 metros dos abrigos. As instalações também devem respeitar as normas de acessibilidade do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Por esse motivo, antes da montagem cada projeto é submetido à análise. Quem responde por essa etapa são técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Com a palavra…

“Em até cinco anos teremos 1.507 novas unidades”, projeta o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), Adão de Castro Júnior. Essa parceria é muito importante para darmos um salto de qualidade no atendimento ao usuário do transporte coletivo, sobretudo nos locais de embarque e desembarque.”

“O avanço das instalações pelas ruas de Porto Alegre mostra como os novos abrigos têm impactado na modernização da cidade e na jornada diária da população: com mais conforto, mais segurança e mais informação. Estamos felizes em entregar valor à cidade com retidão e celeridade”, comemora o diretor de Relações Governamentais da Eletromidia, José Carlos Angelucci.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-conta-com-255-novos-abrigos-em-paradas-de-onibus/

Porto Alegre conta com 255 novos modelos de abrigo em paradas de ônibus

2023-05-23