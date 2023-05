Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre apresenta projetos de sustentabilidade em encontro na Itália

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Prefeito é um dos quatro gestores convidados pela CAF. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

O prefeito Sebastião Melo apresentou, nesta terça-feira (23), as iniciativas de sustentabilidade em andamento e já entregues por Porto Alegre para enfrentar os desafios climáticos durante o Encontro Internacional de Cidades Eco-Educativas em Roma, na Itália. O debate se concentrou nas análises sobre os impactos políticos e sociais das mudanças climáticas na população. Para Melo, a troca de experiências com outras cidades do mundo é fundamental para trazer exemplos positivos para Porto Alegre.

“A variação climática é um enorme desafio posto hoje para as grandes metrópoles. Estamos buscando alternativas eficientes para superar os problemas causados pelo clima nos cidadãos, um problema frequente especialmente nas áreas de risco da nossa Capital”, disse Sebastião Melo.

Entre os projetos já implementados no município, estão a matriz energética do transporte público; primeira parceria público-privada do Rio Grande do Sul na iluminação pública; transformação digital do licenciamento urbanístico e ambiental do município; certificação em sustentabilidade ambiental na construção civil e hortas urbanas comunitárias em parques, praças e terrários urbanos.

Dos projetos em andamento, os destaques são a operação urbana consorciada para revitalização do Arroio Dilúvio; IPTU sustentável; projeto Luz do Saber para levar eficiência energética nas 98 escolas municipais; reabilitação do Centro Histórico e reposicionamento do 4º Distrito.

O prefeito é um dos quatro gestores municipais convidados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) a participar do encontro internacional, incluindo São Paulo, Canoas e Santos. Além dele, está presente o prefeito santista Rogério Santos. A programação, organizada em conjunto com as Pontifícias Escolas Ocorrentes – movimento educacional de caráter internacional –, reúne 50 prefeitos e autoridades ibero-americanas entre 22 e 25 de maio. O grupo também terá encontro com o Papa Francisco, no Vaticano.

Programação

Nesta quarta-feira (24), Melo participa de nova rodada de debates sobre a importância das mulheres na luta contra a crise climática, a gestão municipal como pilar de ações de sustentabilidade e a rede de biodiversidade criada pela CAF para promover o desenvolvimento urbano sustentável.

