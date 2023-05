Polícia Homem que tentou matar a ex-mulher por estrangulamento na frente do filho do casal é condenado a 11 anos de prisão em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em setembro de 2016 Foto: Freepik Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em setembro de 2016. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Um homem acusado de tentar matar a ex-mulher por estrangulamento na frente do filho do casal, em Porto Alegre, foi condenado a 11 anos e dez dias de prisão em regime fechado.

O julgamento, presidido pela juíza Cristiane Busatto Zardo, da 4ª Vara do Júri da Capital, teve duração de quatro horas na terça-feira (23). Foram ouvidas uma testemunha de acusação, além da vítima e do réu. Pela tentativa de homicídio, a pena é de dez anos de reclusão e, pelo delito de possuir/manter arma de fogo em desacordo com determinação legal, a condenação é de um ano e dez dias de detenção.

A tentativa de homicídio teve um aumento de pena pelo fato de ter sido praticado na presença do filho do casal e recebeu três qualificadoras por asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher em razão da condição de sexo feminino. O réu, de 47 anos, pode recorrer da decisão.

O crime

Conforme a denúncia do MP (Ministério Público), o crime ocorreu em setembro de 2016. Após os gritos do filho, o réu parou de asfixiar a mulher e a atacou com um objeto de madeira na cabeça. Em seguida, o homem teria tentado se matar com uma corda no pescoço.

Segundo o MP, o crime teria sido motivado pela decisão da vítima de não retomar o relacionamento afetivo com o réu. Eles mantiveram uma relação por 11 anos e, nos últimos meses antes do crime, estavam separados.

