Mundo Deputados norte-americanos chegam ao terceiro dia sem conseguir eleger o presidente da Câmara

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos continua tentando eleger seu novo presidente no terceiro dia de impasse na votação devido a disputas internas entre os republicanos. As rodadas de votação desta quinta-feira (5) continuam apontado a derrota do principal candidato republicano, Kevin McCarthy.

Cerca de 20 republicanos estão sabotando a votação e indo contra McCarthy, um congressista da Califórnia, deixando o partido incapaz de eleger seu representante, apesar da pequena maioria que conquistou nas últimas eleições para o Congresso. Um desses deputados, Matt Gaetz, chegou a votar no ex-presidente Donald Trump, mesmo ele não sendo um candidato.

Maioria absoluta

O candidato a líder da Câmara dos Representantes, conhecido como “speaker”, requer uma maioria absoluta de votos para ser eleito. Esse número atualmente é de 218 votos, mas pode ser menor caso algum deputado se abstenha de votar ou não esteja presente.

Os conservadores rejeitaram Kevin McCarthy, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, por ser muito moderado. McCarthy já aceitou muitas das demandas destes deputados, mas a oposição à sua candidatura dentro de seu próprio partido continua forte.

Nas últimas votações, McCarthy não conseguiu a quantidade de votos necessária para se tornar presidente da Câmara, que é o terceiro posto mais poderoso na política americana, logo atrás do presidente e do vice-presidente do país.

Sem líder

Apesar do candidato democrata Hakeem Jeffries aparecer na frente nas votações, o partido não tem maioria na Câmara e a possibilidade de ele conseguir os votos necessários é bastante remota.

Sem um líder, a Câmara dos Representantes não pode empossar seus novos membros, decidir os integrantes das várias comissões, apresentar projetos de lei, ou abrir qualquer uma das investigações prometidas contra o governo do democrata Joe Biden.

Biden chamou o fracasso dos republicanos em escolher um “speaker” de “embaraçoso para o país” e disse que o “resto do mundo” observa, de perto, esse processo. Essa é a primeira vez em um século que a Câmara dos Deputados americana fica sem um presidente.

Em 1923, a última vez que teve esse impasse, foram necessárias 9 rodadas para eleger um líder. O votação de 2023 já passou desse patamar e é a mais longa desde 1859, que teve 44 rodadas. O recorde é de 1855, quando teve 133 rodadas em um período de dois meses.

