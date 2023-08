Rio Grande do Sul Deputados gaúchos vão a Santa Catarina para buscar práticas de desburocratização

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O motivo da visita foi conhecer a realidade do estado de Santa Cataria quanto aos procedimentos e práticas para o licenciamento ambiental. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Como membros da subcomissão para Tratar das Fiscalizações, Prazos e Concessões da FEPAM, os deputados Guilherme Pasin e Claudio Branchieri estiveram em Florianópolis, na última segunda-feira (14), para uma visita técnica no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC).

De acordo com Pasin, o motivo da visita foi conhecer a realidade do Estado de Santa Cataria quanto aos procedimentos e práticas para o licenciamento ambiental. “Viemos conhecer o canário para colher boas ideias que possam colaborar com melhorias para o Rio Grande do Sul. Pretendemos contribuir com propostas que reduzam ou eliminem a burocracia ainda presente no nosso Estado”, disse.

O parlamentar esclarece que atualmente o Rio Grande do Sul perde empreendimentos para diversos Estados do norte e centro-oeste do Brasil. “O que nos preocupa é que estamos vendo uma evasão de CNPJs. As informações que colhemos de empreendedores ao longo do tempo é de que a realidade catarinense é outra. Então nós precisamos entender como deixar um ambiente mais seguro para uma avaliação técnica mais apropriada”, avalia.

Na segunda-feira (21), os deputados também farão uma visita técnica ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (IEMA) do Espírito Santo, com a mesma intenção de avaliar formas de reduzir burocracias em torno da FEPAM.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/deputados-gauchos-vao-a-santa-catarina-para-buscar-praticas-de-desburocratizacao/

Deputados gaúchos vão a Santa Catarina para buscar práticas de desburocratização

2023-08-16