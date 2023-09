Inter Fora de casa, Inter perde por 2 a 1 para o Athletico-PR pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Com o resultado o Inter é o 12º colocado no Brasileirão com 29 pontos. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida foi disputada na Ligga Arena, em Curitiba (PR). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Fora de casa, o Inter foi superado pelo Athletico-PR por 2 a 1, na noite dessa quinta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro. Erick e Alex Santana fizeram os gols do Furacão na Ligga Arena, em Curitiba (PR). De Pena marcou para o Colorado. Com o resultado, o time gaúcho é o 12º colocado no torneio, com 29 pontos, mas ainda pode perder a posição até o final da 24ª rodada.

No próximo desafio pelo Brasileirão, o Inter recebe o Atlético-MG no dia 30 (sábado), às 21h. Antes, o Colorado terá o confronto de ida das semifinais da Copa Libertadores da América, no dia 27 (quarta-feira), no estádio Maracanã, às 21h30min. O segundo enfrentamento está marcado para o dia 4 de outubro.

O jogo

Em jogo equilibrado e muito disputado, marcado por grandes defesas dos dois goleiros, cartões amarelos e jogadores lesionados, o Inter teve o seu último teste antes da partida de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. O técnico Eduardo Coudet optou por escalar equipe mista para o duelo.

Logo no primeiro minuto de jogo, o Athletico-PR perdeu seu lateral-direito Madson que sentiu lesão na parte de trás da coxa e deu lugar a Bruno Peres. No lance seguinte, após saída errada do Furacão, o lateral-esquerdo Dalbert, uma das novidades coloradas para a partida, recebeu na esquerda, abriu espaço e quase tirou o zero do placar. A bola sai raspando o travessão.

Antes dos 10 minutos, os paranaenses perderam o atacante Vitor Roque, que saiu lesionado após carrinho duro de Nico Hernández. O zagueiro, que foi atleta do Athletico, foi vaiado durante toda a partida.

Aos 22, Zapelli recebeu ótimo passe de Fernandinho pelo lado direito da área e finalizou de primeira, no alto. Rochet espalmou para escanteio. Na sequência, Zapelli cobrou escanteio da direita, e Nico Hernández cortou na primeira trave. No rebote, Fernandinho ajeitou para Erick, que dominou e solta forte chute cruzado para abrir o placar.

O empate colorado não demorou. Aos 35, Fernandinho saiu jogando errado. Gabriel interceptou, Bruno Henrique tocou para o meio e Lucca ajeitou para De Pena, que de fora da área bateu no cantinho direito da meta paranaense.

Nos acréscimos da primeira etapa, Bustos cruzou da direita, Lucca dividiu com a zaga e a bola sobrou para Bruno Henrique, que chutou mascado. Léo Linck defendeu no canto esquerdo e evitou a virada colorada.

No começo da segunda etapa, em cobrança de falta da meia-esquerda, Vitor Bueno arriscou chute direto. Rochet saltou no canto direito e faz mais uma boa defesa.

Aos 19, De Pena cobrou escanteio da direita, e Luiz Adriano mergulhou para cabecear na pequena área, à queima-roupa e no reflexo, Léo Linck defendeu com o joelho.

Cinco minutos mais tarde, o Furacão deu a resposta. Lucas Esquivel cobrou escanteio e Thiago Heleno acertou a trave.

Aos 42, Renê cruzou da intermediária, Enner Valencia ajeitou para De Pena finaliza de primeira. Léo Linck faz mais uma grande defesa, e o bandeirinha marca impedimento do equatoriano após a conclusão do lance.

No lance seguinte, Bruno Henrique errou no meio-campo colorado. Pablo ficou com a sobra e deu grande lançamento para Canobbio. O uruguaio invade a área pela esquerda, finaliza entre as pernas de Rochet e acerta a trave direita.

Aos 45, no apagar das luzes, o atacante uruguaio cruza para área. Alex Santana cabeceia entre dois marcadores, e Rochet até toca na bola, mas não evita o gol da vitória do time paranaense.

No último lance da partida, De Pena bateu escanteio, e a zaga do Athletico afastou em dois tempos. No rebote, Alan Patrick fez novo levantamento e, após bate e rebate, Bruno Henrique caiu dentro da área pedindo pênalti. O árbitro não marcou nada e após consulta ao VAR encerrou a partida.

Ficha técnica

– Athletico-PR: Léo Linck; Madson (Bruno Peres), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Alex Santana), Erick, Vitor Bueno e Zapelli (Cuello); Canobbio e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Wesley Carvalho.

– Inter: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nico Hernández (Gabriel Mercado) e Dalbert (Renê); Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias (Wanderson) e De Pena; Lucca (Enner Valencia) e Luiz Adriano (Alan Patrick). Técnico: Eduardo Coudet.

– Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ). Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ). VAR: Daiane Muniz (SP).

