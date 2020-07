Porto Alegre Desafio Porto Alegre: entenda como funciona o índice de isolamento social

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Prefeitura quer atingir a meta de 55% de isolamento social na Capital Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeitura quer atingir a meta de 55% de isolamento social na Capital. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A cada 24 horas, o relógio virtual da prefeitura de Porto Alegre marca o índice de isolamento social contabilizado pela cidade no dia anterior. A divulgação faz parte do Desafio Porto Alegre, campanha do governo municipal para sensibilizar, conscientizar e engajar a população em torno do aumento do isolamento social para 55% como meta de controle do coronavírus.

Além disso, a ferramenta ajuda a obter bases estatísticas para ampliar a segurança na tomada de decisões do Poder Público durante a pandemia. Para calcular a estimativa de movimentação de pessoas, a empresa InLoco, parceira no projeto, utiliza os sinais de celulares como referência, dividindo o mapa de Porto Alegre em centenas de pequenos núcleos com raio de 450 metros cada. Assim, é possível verificar quantos celulares transitam de um núcleo para outro a cada dia e medir quantas pessoas circularam pelas ruas e quantas permaneceram em suas residências.

“Nossa meta mínima é 55% a cada dia, para reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde. Precisamos contar com o apoio da população para chegarmos ao número e até superá-lo, pelo menos, por duas semanas. Atingimos a marca de 50% na terça, mas precisamos ir além”, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior, que anunciou a iniciativa na última sexta-feira (03).

A meta de 55% foi estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Na quarta-feira (08), o índice chegou a 45,1%.

O sistema utilizado para medir o índice não tem custos para a prefeitura e reúne cerca de 540 mil celulares da Capital. Os dados obtidos são anônimos e têm uso meramente estatístico, com proteção das garantias e dos direitos fundamentais de privacidade dos usuários de telefonia.

“É mais uma tecnologia inovadora que o município utiliza para aprimorar a qualidade e a precisão das decisões tomadas no enfrentamento do coronavírus”, explica o diretor-geral de Estruturas e Governança de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Fabiano Monaiar.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre