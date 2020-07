Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza drive-thru fixo para a Campanha do Agasalho

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Espaço funciona a partir desta quinta na avenida Taquara, 579, entre 10h e 16h Foto: Maria Ana Krack/PMPA Espaço funciona a partir desta quinta na avenida Taquara, 579, entre 10h e 16h. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre instala, nesta quinta-feira (09), um drive-thru fixo para arrecadar doações para a Campanha do Agasalho. Localizado na Central de Triagem da campanha, na avenida Taquara, 579, o espaço tem o objetivo de tornar mais fácil a entrega de agasalhos, cobertores e calçados.

Uma equipe permanecerá de segunda a sexta no espaço, das 10h às 16h, onde também serão recebidas doações de cestas básicas e de alimentos não perecíveis.

“Organizamos uma forma das doações chegarem direto no local onde tudo é triado, embalado e preparado para ser entregue para as pessoas que precisam. Aguardamos as doações”, disse a primeira-dama Tainá Vidal.

“Já recebemos muitos donativos dos moradores da vizinhança. Agora, vamos fixar a Central como ponto de recebimento”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre