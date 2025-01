Porto Alegre Descida da Borges dá largada para o Carnaval de Porto Alegre no dia 7 de fevereiro

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

A festa começa às 19h com a entrega da chave da cidade pelo prefeito Sebastião Melo à Corte do Carnaval. Foto: Pedro Piegas/PMPA A festa começa às 19h com a entrega da chave da cidade pelo prefeito Sebastião Melo à Corte do Carnaval. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A tradicional Descida da Borges está marcada para o dia 7 de fevereiro e dará a largada para o Carnaval 2025 de Porto Alegre. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa junto com a União das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana e União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre.

A festa começa às 19h com a entrega da chave da cidade pelo prefeito Sebastião Melo à Corte do Carnaval, composta pelo rei Momo Jeferson Amorim; a rainha Danyeli Damasceno e as princesas Josiane Luz e Karen de Souza. O percurso dos carnavalescos será da Esquina Democrática até o Mercado Público.

Irão desfilar as escolas classificadas em 1º e 2º lugares dos grupos Ouro e Prata no Carnaval 2024 no Complexo Cultural do Porto Seco: União da Tinga, Império do Sol, Restinga e Acadêmicos de Gravataí.

