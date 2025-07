Economia Desconto para carro zero chega a R$ 20 mil: montadoras se anteciparam à redução do IPI, baixando preços; veja lista de modelos

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

As montadoras que operam no País começaram a divulgar novos preços para seus modelos mais acessíveis. (Foto: Divulgação)

O programa Carro Sustentável foi assinado nesta última semana e, como parte dele, o governo federal anunciou a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos fabricados no Brasil que atendam a determinados critérios. As montadoras que operam no País começaram a divulgar novos preços para seus modelos mais acessíveis. Embora a redução do IPI só entre em vigor em 90 dias, algumas fabricantes anteciparam os descontos, e atualmente o carro mais barato do Brasil já pode ser adquirido por menos de R$ 68 mil. Em alguns casos, o desconto pode chegar a R$ 20 mil.

Veja abaixo quanto ficou cada carro com o novo preço.

Fiat

A lista começa com a marca que já oferecia um dos veículos mais acessíveis do Brasil: o Fiat Mobi.

– Mobi Like: de R$ 80.990 por R$ 67.990; redução de R$ 13 mil;

– Mobi Trekking: de R$ 82.990 por R$ 73.290; redução de R$ 9,7 mil;

– Argo Drive 1.0 MT: de R$ 94.990 por R$ 86.990; redução de R$ 8 mil.

Volkswagen

A Volkswagen não possui o carro mais barato do país, mas lidera em vendas se excluirmos picapes e outros veículos comerciais leves, segundo dados da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave).

O modelo em destaque é o Polo, que aparece na lista de descontos, porém apenas na versão topo de linha.

– Saveiro Robust CS (Cabine Simples): de R$ 109.490 por R$ 88.687; redução de R$ 20.803;

– Polo Highline: de R$ 131.650 por R$ 120.240; redução de R$ 11.410;

– Virtus Highline: de R$ 155.490 por R$ 144.080; redução de R$ 11.410;

– Novo T-Cross 200 TSI: de R$ 154.990 por R$ 144.854; redução de R$ 10.136;

– Novo Nivus Highline: de R$ 163.290 por R$ 146.490; redução de R$ 16.800.

Renault

A montadora francesa seguiu a mesma estratégia da Fiat e aplicou desconto em seu modelo mais econômico, que agora se tornou o carro mais barato do Brasil: o Kwid.

– Renault Kwid Zen: de R$ 78.690 por R$ 67.290; redução de R$ 11,4 mil;

– Renault Kwid Intense: de R$ 81.790 por R$ 71.290; redução de R$ 10,5 mil;

– Renault Kwid Iconic: de R$ 85.190 por R$ 75.690; redução de R$ 9,5 mil;

– Renault Kwid Outsider: de R$ 85.290 por R$ 75.290; redução de R$ 10 mil.

IPI Verde

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (10) dois programas para reduzir as alíquotas de carros populares. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e regulamenta o programa Mover e cria o programa Carro Sustentável.

O programa Carro Sustentável zera a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos compactos com alta eficiência energética-ambiental fabricados no Brasil.

Para ter direito ao IPI zero, o carro deve:

– Emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro;

– Conter mais de 80% de materiais recicláveis;

– Ser fabricado no Brasil (etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem);

– Se enquadrar em uma das categorias de carro compacto.

Para os demais veículos, o decreto estabelece um novo sistema de cálculo do IPI, que entra em vigor em 90 dias.

A nova tabela parte de uma alíquota base de 6,3% para veículos de passageiros e de 3,9% para comerciais leves, que será ajustada por um sistema de acréscimos e decréscimos.

O cálculo levará em conta critérios como eficiência energética, tecnologia de propulsão, potência, nível de segurança e índice de reciclabilidade.

Segundo o governo, o decreto não terá impacto fiscal.

O decreto prevê ainda que veículos com melhores indicadores receberão descontos nos impostos, enquanto os com piores avaliações sofrerão um acréscimo.

O governo estima uma redução das alíquotas para 60% dos veículos comercializados no Brasil, considerando o número de carros vendidos em 2024.

